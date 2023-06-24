Самолёты Путина и ряда олигархов вылетели из Москвы

Ряд российских олигархов и чиновников могли покинуть Москву на фоне мятежа наёмников ЧВК "Вагнер", а билеты на рейсы из Москвы за рубеж на ближайшие дни или вовсе исчезли из продажи, или стоят сотни тысяч рублей. Об этом пишет издание "Важные истории".

По данным издания, из Москвы днём в субботу вылетели два самолёта, которые использует российский президент Владимир Путин. Ил96-300ПУ вылетел из Москвы и пропал с радаров возле Твери, что теоретически может свидетельствовать о полёте в резиденцию на Валдае. Второй президентский самолёт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин работает в Кремле.

Бизнес-джет олигарха и друга Путина Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел утром в Баку и приземлился в столице Азербайджана. Пресс-служба Ротенберга утверждает, что он в Москве.

Sukhoi Superjet вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы утром и приземлился в Турции. В пресс-службе Мантурова заявили, что он не покидал Россию.

Также утверждается, что бизнес-джет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина ожидает вылета в Стамбул.

Цены на билеты из Москвы в последние часы резко повысились, что отмечают в частности The Bell и "Коммерсантъ". Билетов до Стамбула, Астаны и Тбилиси на ближайшие сутки не осталось, а цены билетов в Ереван выросили до 200 тысяч рублей. Билеты с вылетом в понедельник, однако, пока подорожали не сильно.