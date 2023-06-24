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Глава ЧВК "Вагнер" сообщил о "Марше справедливости". Власти говорят о мятеже. Главное

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня сообщил об ударе российских военных по позициям ЧВК. Он объявил о "Марше справедливости", который должен помочь привлечь к ответственности руководство министерства обороны. Власти говорят о попытке мятежа.

ЧВК открыто конфликтуют с министерством обороны с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Евгений Пригожин обвинял руководство ведомства в некомпетентности, отказах в поставках технике, высоких потерях и утрате захваченных вагнеровцами позиций. Пригожин открыто оскорблял министра обороны Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова, и обещал им "возмездие".

Днём 22 июня Пригожин заявил, что война с Украиной в феврале 22 года началась из-за того, что министерство обороны обмануло президента России Владимира Путина. По его словам, Украина не провоцировала войну, а боевые действия были нужны, чтобы министр обороны Сергей Шойгу получил звание маршала. Эта версия противоречит официальной позиции Кремля и источникам западных СМИ, сообщавших, что Путин сам принял решение о начале боевых действий.

Вечером того же дня Пригожин обвинил российское министерство обороны в нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК при помощи артиллерии и боевых вертолётов. По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары, в соцсетях вагнеровцев была продемонстрирована одна видеозапись с предполагаемыми последствиями удара, из неё не ясно, где, когда и что произошло.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение "от совета командиров ЧВК "Вагнер". Там Пригожин заявил, что ЧВК намерена остановить "зло, которое несёт военное руководство страны". Пригожин просит "никого не оказывать сопротивления" и обещает "уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию".

Вернуть ЧВК "Вагнер" на украинский фронт он обещает после "восстановления справедливости". Пригожин уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Целью объявленного похода Пригожин назвал привлечение к ответственности руководства Минобороны. Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения не соответствуют действительности и являются провокацией. Национальный антитеррористический комитет, ФСБ, Генеральная прокуратура сообщили о возбуждении против Пригожина уголовного дела о призыве к мятежу. ФСБ призвала сотрудников ЧВК задержать Пригожина. Кремль заявил, что ситуация находится под контролем Путина.

Видеообращения к вагнеровцам записали бывший командующий российской группировкой войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель главы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Сурокивин призвал вагнеровцев "остановить колонны" и вернуться в места дислокации. Алексеев назвал случившееся "ударом в спину страны и президента".

В Москве и Ростове-на-Дону, где, по утверждению Пригожина, ещё днём находился Шойгу, были подняты по тревоге представители силовых структур. СМИ сообщали об общем сборе сотрудников полиции, ОМОНа и спецназа Росгвардии. Власти сообщили о взятии под защиту ключевых объектов и здания штаба Южного военного округа в Ростове.

Пригожин заявил, что его войска перешли границу и заходят в Ростов-на-Дону. Никаких доказательств этому приведено не было.

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