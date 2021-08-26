Самолёты с эвакуированными из Кабула приземлились в Подмосковье

Четыре самолёта министерства обороны России , ранее выделенные для эвакуации людей из Афганистана, в ночь на четверг приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области. Об этом сообщил ТАСС.
Точное число эвакуированных не приводится. Известно, что Ил-76, прибывший на подмосковный аэродром одним из первых, вывез из Афганистана около 100 человек, преимущественно россиян афганского происхождения.
Ранее ведомство сообщало о намерении эвакуировать из Афганистана более 500 человек – граждан России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Официальной информации о том, были ли на борту российских самолётов украинские граждане, нет.
США и ряд других стран начали эвакуацию своих граждан из Афганистана после того, как в середине августа контроль над страной установило запрещённое в России движение "Талибан". С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из Афганистана около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа. В российском МИД ранее сообщали, что в Москве готовы предоставить вывозные рейсы для эвакуации мирного населения из Афганистана, однако только в другие страны, где их готовы принять.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что в Афганистане ещё может оставаться около одной тысячи американцев. На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение не добиваться продления сроков эвакуации: она закончится 31 августа. Гражданских лиц продолжат эвакуировать, но в последние два дня основные усилия будут направлены на вывоз военных из США, Великобритании и некоторых других стран, которые охраняют аэропорт Кабула. Накануне талибы пообещали сохранить возможность покинуть страну после 31 августа для желающих уехать афганцев.
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