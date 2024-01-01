Самопровозглашённая НКР прекратила существование

Нагорно-Карабахская республика, провозглашённая более 30 лет назад этническими армянами на территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и не признанная ни одной страной мира, 1 января 2024 года формально прекратила свое существование. Указ об этом последний президент республики Самвел Шахраманян подписал в сентябре прошлого года после того, как Азербайджан в результате военной операции установил контроль над всей территорией региона.

Указом было предписано "распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года", а также говорилось о том, что "Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование".

Большая часть Нагорного Карабаха, признающегося международным сообществом территорией Азербайджана, более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате войны осени 2020 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новое наступление, и уже на следующий день армянские формирования фактически капитулировали. Подавляющее большинство армянских жителей региона, более 100 тысяч человек, опасаясь репрессий со стороны азербайджанских властей, уехали в Армению. Вся территория Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.

При этом в регионе по-прежнему размещены российские военные. О размещении миротворческого контингента лидеры Армении, Азербайджана и России договорились осенью 2020 года. После начала азербайджанского наступления в сентябре прошлого года российские военные не вмешивались в боевые действия, но, как утверждалось, содействовали выезду желающих жителей региона в Армению. В Москве заявили, что Армения сама признала Карабах территорией Азербайджана, поэтому апелляции к России относительно пассивности её военных неуместны.

Большинство бывших руководителей самопровозглашённой республики, в том числе три бывших президента, а также бывший госминистр, миллиардер и бывший гражданин России Рубен Варданян, были арестованы азербайджанскими властями и по-прежнему находятся за решёткой. Суда над ними пока не было.