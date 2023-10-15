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Алиев поднял флаг Азербайджана над бывшим центром Нагорного Карабаха

Ильхам Алиев во время церемонии поднятия флага над Ханкенди (армянское название Степанакерт), 15 октября 2023 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял флаг страны в городе Ханкенди (Степанакерте — бывшей столице самопровозглашённого Нагорного Карабаха).

Кроме того, Алиев поднял азербайджанские флаги в Ходжалы, Агдере и других населённых пунктах Карабаха, вернувшихся под контроль Баку после проведения в регионе 19 сентября военной операции.

Таким образом, Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. Помимо самого Нагорного Карабаха армянская армия захватила районы Азербайджана, не входящие в Карабах.

19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики капитулировать.

Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян. Ереван назвал отъезд население этнической чисткой.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

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