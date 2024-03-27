Samsung Pay с 3 апреля прекратит работать с картами "Мир"

Сервис Samsung Pay объявил о прекращении работы с картами российской платёжной системы "Мир". Об говорится в сообщении на сайте Samsung.

С 3 апреля в приложении сервиса нельзя будет добавить новую карту "Мир" или использовать старую. Оплата проезда в общественном транспорте, например, в метро Москвы, с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

При этом у пользователей в России остается возможность добавлять в Samsung Pay карты лояльности. Также сервис продолжит работу в Беларуси там можно будет добавлять в него для оплаты карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России.

В марте 2022 года после начала полномасштабной войны России в Украине и введения западных санкций в отношении российских банков поддержку карт "Мир" прекратил сервис Apple Pay. Google Pay приостановила пилотный проект по подключению таких карт.

В феврале 2024 года под американские санкции попал оператор карт "Мир" - Национальная система платежных карт. В НСПК заявляли, что санкции не повлияют на работу карт "Мир" в России. 27 февраля в России перестало работать приложение Huawei Pay.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить вторичные ограничения против любой организации, которая нарушает санкции против России.

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