Санду призвала избирателей Молдовы не поддаваться России

Президент Республики Молдова Майя Санду в преддверии парламентских выборов в стране обратилась к избирателям с призывом поддержать проевропейские силы, отметив, что Россия вкладывает большие средства для того, чтобы привести к власти своих ставленников. Как заявила Санду, Москва тратит "сотни миллионов долларов", пытаясь купить голоса молдавских граждан. Она также отметила, что в случае победы пророссийских сил Молодова окажется оторванной от Европы и может стать плацдармом для российских операций в Одесской области Украины.

Лидеры так называемого Патриотического блока, который власти Молдовы называют пророссийским, обвинили Санду в запугивании жителей страны. Они назвали действующее правительство марионетками американского финансиста Джорджа Сороса.

Утром в понедельник полиция Молдовы провела масштабные рейды, задержав более 70 человек по обвинению в подготовке беспорядков после выборов по указке России. Лидеры оппозиции обвинили власти в политических преследованиях их сторонников.

Выборы в Молдове пройдут 28 сентября. Основная борьба на выборах разворачивается между правящей проевропейской Партией действия и солидарности и Патриотическим блоком, сформированным социалистами, коммунистами и рядом других политических сил. В парламент может пройти также партия "Альтернатива", от позиции которой, возможно, будет зависеть, кто сформирует будущее правительство. Несколько партий, которые, как считают молдавские власти, были связаны с живущим в России осуждённым в Молдове заочно бизнесменом Иланом Шором, не были допущены до выборов.

В Евросоюзе также предупреждали об угрозах российского вмешательства в выборы в Молдове. В Москве эти обвинения отрицают и, напротив, обвиняют во вмешательстве ЕС. Служба внешней разведки России во вторник выступила с утверждением, что страны Запада хотят "оккупировать" Молдову, а представитель МИД Мария Захарова назвала "паранойей" слова Санду о возможном использовании неподконтрольного властям Молдовы Приднестровья для российского наступления на Одесскую область. В то же время, в России звучат обвинения в адрес властей Молдовы и Украины в подготовке вооружённой акции против сепаратистов в Приднестровье.