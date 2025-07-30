Санду заявила о подготовке Россией вмешательства в выборы

Президент Республики Молдова Майя Санду обвинила в среду Россию в подготовке масштабного вмешательства в парламентские выборы в стране, которые пройдут 28 сентября.

Как заявила Санду, придерживающаяся прозападной ориентации, Россия стремится к тому, чтобы предстоящей осенью взять Молдову под контроль. На пресс-конференции после заседания Совета безопасности она отметила, что Кремль, как ожидается, будет использовать различные методы, в том числе поддержку пророссийских сил на выборах, организацию уличных протестов при помощи подкупа их участников, нападения на государственные учреждения, подкуп избирателей, кампанию в интернете. Одной из возможных целей России Санду назвала снижение явки граждан Молдовы, живущих за рубежом. На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС и недавних президентских выборах именно голоса этой группы избирателей стали решающими.

Санду предупредила также о том, что, по её данным, Россия поддерживает не только явно пророссийские силы, но и оппозиционных кандидатов, позиционирующих себя как независимые и проевропейские, но при этом выступающих против властей. Цель - смена нынешнего правительства по итогам выборов. По словам президента, российские власти используют незаконные схемы для финансирования политических проектов в Молдове, в том числе при помощи криптовалют. Санду упомянула также о возможном участии православной церкви в схемах Москвы и обвинила Россию в дезинформации в интернете. При этом она раскритиковала соцсеть Telegram, заявив, что она не отвечает на запросы властей относительно возможных нарушений избирательного законодательства с использованием этой платформы.

Вмешательство России "несёт серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное – может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее", – сказала Санду.

В Москве обвинения пока не комментировали. Ранее в России, напротив, обвиняли страны ЕС во вмешательстве в выборы в Молдове - на стороне прозападного правительства и его кандидатов.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. Согласно последним опросам, правящая "Партия действия и солидарности" сохраняет лидерство. Ведущие оппозиционные силы во главе с бывшим президентом Игорем Додоном недавно объявили о формировании предвыборного альянса, который, помимо прочего, выступает за "нормализацию" отношений с Россией, против прозападной ориентации страны. Ещё один оппозиционный блок под названием "Победа", связанный с заочно осуждённым в Молдове и имеющим российское гражданство бизнесменом Иланом Шором, избирком не допустил до выборов.





