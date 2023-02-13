Санду рассказала о российском плане дестабилизации Молдовы

Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к власти в Кишинёве своих ставлеников, утверждает президент Молдовы Майя Санду. На брифинге в Кишинёве в понедельник, как сообщает Молдавская служба Радио Свобода, она поделилась подробностями плана дестабилизации обстановки в стране, который, как утверждается, был разработан в России. На прошлой неделе украинские спецслужбы передали этот план своим молдавским коллегам.

По словам Санду, план предполагал, что видом акций протеста оппозиционных сил сторонники России будут нападать на госучреждения и захватывать заложников. Утверждается, что к этим действиям могут быть привлечены "диверсанты с военной подготовкой, одетые в гражданскую одежду", в том числе и из-за рубежа - из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Санду также выступила с утверждением, что России в достижении её целей могут помогать некоторые силы в Молодове, в том числе сторонники находящихся за границей оппозиционных политиков и бизнесменов Илана Шора и Влада Плахотнюка.

По мнению Санду, цели России - остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Санду прямо связала массовые акции протеста, которые проходили прошлой осенью, с планами России, сказав, что они "не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественного порядка".

На прошлой неделе в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. Она тогда отметила, что на первый план в стране выходит проблема безопасности. Исполняющим обязанности премьера назначен Дорин Речан - бывший секретарь Совбеза.

В Москве пока не комментировали последние заявления Санду. Отношения между Москвой и Кишинёвым за последний год заметно ухудшились - в том числе в связи с тем, что власти Молдовы выступили в поддержку Украины. Комментируя утверждения Киева о том, что Россия может использовать для дестабилизации обстановки в Молдове отряды из Чечни, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости Россия может не только захватить Молдову, но и атаковать США.