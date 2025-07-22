В Греции задержан беглый молдавский олигарх, бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Об этом говорится в телеграм-канале полиции Молдовы.

В сообщении также сказано о задержании еще одного гражданина Молдовы – о ком идет речь, не уточняется. Издание NewsMaker со ссылкой на источник пишет, что второй задержанный – это бывший молдавский депутат, один из приближенных Плахотнюка Константин Цуцу.

Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группировки, отмывании денег и мошенничестве. Его связывают, помимо прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов со счетов крупнейших банков Молдовы в 2012-2014 годах.

Плахотнюк был депутатом парламента Молдовы двух созывов и первым вице-председателем парламента. Его называют самым богатым человеком в стране, а также самым влиятельным лицом в 2010-х годах. Политическая карьера Плахотнюка завершилась в июне 2019 года, когда в результате политического кризиса правительство Павла Филипа ушло в отставку.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам, отмечает NewsMaker. В России он также проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

Константина Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах.