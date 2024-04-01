Санкции и мусор. Что не так с переработкой отходов в России

Российская компания "РТ-Инвест" (дочерняя структура государственной корпорации "Ростех") вновь сорвала сроки открытия своих мусоросжигательных заводов. Причиной называются проблемы с закупкой импортного оборудования из-за санкций. Но собеседники Радио Свобода в отрасли отмечают многочисленные проблемы компании и вопросы к концепции проекта.

Не заработало

С 2017 года в России начались массовые протесты против разрастающихся свалок, и власти запустили ряд проектов, предполагающих изменить практику утилизации отходов. Ранее мусор в основном просто закапывали в землю, не пытаясь перерабатывать.

За год не достроили и подмосковные заводы

Одним из крупнейших проектов мусорной реформы считалась "Чистая страна" "РТ-Инвеста". Проект предусматривал строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. На заводах должны были не только сортировать и сжигать мусор, но производить из него электроэнергию. Затраты на запуск первых пяти заводов оценивались от 150 до 200 миллиардов рублей, затем в разных регионах должны были быть построены до 30 таких же.

Оборудование для них намеревались купить у швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova. В мае 2023 года Радио Свобода писало, что запуск заводов переносится из-за санкций, вместо швейцарско-японской компании поставщиков ищут в Китае. Прошел почти год, и министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что строительство завода на этот момент остановлено. За год не достроили и подмосковные заводы.

– "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации отходов в Московской области и один завод в Республике Татарстан. Подмосковные объекты вышли на финальный этап строительства и будут введены в эксплуатацию в 2024 году. В марте 2024 года на заводе энергоутилизации отходов вблизи деревни Свистягино в Воскресенском округе Московской области был проведен первый запуск. Строительство завода в Казани продолжается, – заявили Радио Свобода в пресс-службе "РТ-Инвест".

В инициативной группе жителей Воскресенского округа Мособласти, протестующих против строительства завода, рассказали Радио Свобода, что до полноценной работы предприятия пока ещё далеко, разовый запуск котельной на нем, по мнению активистов, выглядит как пиар-акция.

Вопросы к проекту

Два собеседника Радио Свобода из отрасли утилизации отходов рассказали, что проблемы "Чистой страны" – не только и не столько в иностранных санкциях.

По словам одного из них, в России общественное мнение в целом настроено негативно по отношению к мусоросжигательным заводам, что отражается и на намерениях властей вкладываться в них. Проекты московских заводов "РТ-Инвеста" были задуманы слишком большими даже для нужд российской столицы, и в Москве нет потребности в производстве электричества из мусора. Также собеседник отмечает негативное отношение многих чиновников к гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову.

Связанные с этим проектом деньги вскоре могут быть обнаружены в Арабских Эмиратах и в Испании

В декабре прошлого года стало известно о выходе близких к Владимиру Путину бизнесменов Ротенбергов из проекта "Платон" (взимание платы с грузовиков за пользование автодорогами), которым также занимается "РТ-Инвест". В январе появилась информация, что "РТ-Инвест" за 1 рубль может передать свой действующий бизнес по утилизации подмосковных отходов правительству региона.

Другой собеседник уверен, что мусоросжигательные заводы "РТ-Инвеста" не введены в эксплуатацию не из-за санкций, наложенных в связи с вторжением России в Украину. Он утверждает, что полноценного соглашения о сотрудничестве между "РТ-Инвестом" и Hitachi Zosen Inova никогда не существовало. Собеседник предполагает, что связанные с этим проектом деньги вскоре могут быть обнаружены в Арабских Эмиратах и в Испании.

По информации из базы "Контур.Фокус", акции "АГК-1", дочерней компании "РТ-Инвеста", строящей мусоросжигательные заводы в Подмосковье, заложены – в основном в подконтрольном государству "Газпромбанке".

Сжигать, не разбирая

Привлечение Hitachi Zosen Inova должно было стать прорывом в сфере утилизации мусора в России. Мусоросжигательные заводы, работающие на менее прогрессивных технологиях, вызывают протесты жителей.

– У нас не просто завод, а площадка сжигания медицинских отходов всех классов опасности, печи не иностранные, а краснодарские, от таких печей много страдает городов Ленобласти, работает завод с 2022 года. Густой, плотный, едкий дым тянется прямо из центра некогда прекрасного леса, заползая огромными клубами. Отходы к нам везут из онкологических больниц, ветеринарных лечебниц и стоматологических клиник Петербурга, Новгорода и других регионов, – рассказали Радио Свобода в инициативной группе жителей Лужского района Ленинградской области, протестующих против мусоросжигательного завода.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (сейчас находится за пределами России) рассказал Радио Свобода, что мусоросжигательный завод в Некрасовке (район столицы, от которого он избран), когда-то строился на отшибе, но затем дома построили и вокруг него, в том числе в санитарной зоне находится детский сад и жилые дома для сотрудников ФСБ.

– В Некрасовке сжигается всё подряд, сортировки мусора фактически нет. Выбирают только металл и стекло, то есть от 3 до 5 процентов. Они выбирают то, что рентабельно доставать. Расколотое стекло, а также лампочки, градусники – все едет в топку. Есть решения о нарушениях от Росприроднадзора и Роспотребнадзора, но никакого общественного контроля за заводом нет, – говорит Ступин.