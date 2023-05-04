Мусору не гореть? Из-за санкций срывается запуск заводов

Из-за международных санкций в России задерживается строительство пяти мусоросжигательных заводов – в Московской области и Татарстане. Оборудование отказалась поставлять швейцарско-японская компания Hitachi Zosen Inova. Проекты этих предприятий и до войны с Украиной вызывали вопросы в отрасли.

Нет оборудования

В конце апреля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил о сложностях с поставкой оборудования для мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью. Компания "РТ-Инвест" (дочернее предприятие госкорпорации "Ростех") планировала построить казанский завод за 28 миллиардов рублей к концу 2022 года.

Расходы на запуск только пяти из них – казанского и четырех подмосковных – оценивались в 200 миллиардов рублей

По словам республиканского премьера, швейцарско-японская компания Hitachi Zosen Inova отказалась от участия в проекте. И теперь власти ищут новых поставщиков, рассматриваются предложения из Китая. Стоимость самого проекта увеличится. В феврале 2023 года также стало известно, что запуск четырех МСЗ в Подмосковье, которые также строит "РТ-Инвест", не будет реализован в срок из-за отсутствия оборудования той же Hitachi Zosen Inova.

"РТ-Инвест" взялся за строительство МСЗ в конце 2010-х годов, на фоне массовых протестов граждан из-за роста гигантских свалок рядом с мегаполисами. Всего по России должно было быть построено тридцать МСЗ, расходы на запуск только пяти из них – казанского и четырех подмосковных – оценивались в 200 миллиардов рублей.

Реализация этих планов затягивается и в других регионах.

– В декабре 2021 года "РТ-Инвест" представлял губернатору [Краснодарского края] концепцию развития мусорной реформы на Кубани, и в ней предлагались аж три "сжигайки" – в Сочи, под Краснодаром и на Тамани. Губернатор попросил это все проработать и доработать, так как стоимость [утилизации отходов] для жителей края по этой концепции увеличивалась чуть ли не в семь раз. После этого ничего концептуально связанного с сжиганием мусора не всплывало. Поэтому полагаю, что в ближайшей перспективе никаких мусоросжигающих заводов на Кубани не будет, – рассказал Радио Свобода эколог Евгений Витишко, член совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края.

По словам Витишко, проблема с утилизацией мусора на Кубани стоит остро: до 2013 года в регионе было 300 свалок, сейчас осталось 15, их ресурса хватит года на два. Витишко считает, что в отсутствие доступа к качественному оборудованию лучше ориентироваться на сортировку и переработку отходов. Сжигание мусора и без этого вызывает вопросы у экологов.

Доступ к технологиям

Это огромные объемы, их будет сложно загрузить

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в разговоре с Радио Свобода сомневается, что строительство этих пяти заводов изначально было реализуемым. Ранее компания "РТ-Инвест" ссылалась на логистические сложности с поставками оборудования из-за ковида. Но Шингаркин не уверен, что "РТ-Инвест" когда-либо имел все необходимые договоренности для получения технологий Hitachi Zosen Inova.

Шингаркин предполагает, что в результате "РТ-Инвест" найдет худшее оборудование за большие деньги.

– Отличие будет как у китайского мопеда и гоночной "Феррари", – говорит бывший депутат.

В реализуемости планов "РТ-Инвест" сомневается и собеседник Радио Свобода, связанный с отраслью переработки отходов.

– Заводы заявлены на 500–700 тысяч тонн отходов в год, это огромные объемы, их будет сложно загрузить. И кому нужна дорогая электроэнергия, которую должны производить эти МСЗ в Московской области, где проблем с электричеством нет? – отмечает он.

По его словам, проекты пяти заводов "РТ-Инвеста" ранее критиковали в рамках "Совета рынка", профильной организации отрасли утилизации отходов.

Уже два года как наш воздух чище, чем мог бы быть

– Планы о строительстве МСЗ рядом с нашим городом появились в 2016 году. Завод должны были запустить ещё в начале 2021 года. Чем дольше строительство длится, тем больше шансов, что его никогда не построят. Для меня это хорошая новость. Уже два года как наш воздух чище, чем мог бы быть, – рассказывает Радио Свобода Алексей Холкин, участник инициативы против строительства МСЗ из подмосковного Воскресенска.

Холкин говорит, что жители опасаются работы завода с предполагаемой загрузкой в 650 тысяч тонн – в Швейцарии МСЗ рассчитаны на существенно меньшие объемы. Неясно, насколько хорошо будет налажено изъятие из мусора пластика, что должно обеспечивать снижение экологического ущерба от деятельности предприятия. Также неизвестно, какие технологии будут использоваться для сжигания мусора в отсутствие оборудования Hitachi Zosen Inova.

– Рядом с нами, недалеко от Коломны, "РТ-Инвест" запустил мусоросортировочный комплекс, против которого протестуют жители. Фактически получилась вонючая свалка, – отмечает он.

В "Гринпис" считают, что строительство МСЗ препятствует другим мерам по цивилизованной утилизации отходов, сокращению применения одноразовой упаковки.

Даже еда, которую выращивают рядом с МСЗ, может быть загрязнена

– Сжигание не является безопасным и экологичным способом обращения с отходами. Какими бы совершенными ни были фильтры на МСЗ, в процессе горения отходов всё равно образуются токсичные вещества, которые не разлагаются и способны к накоплению в живых организмах. Исследования демонстрируют, что даже еда, которую выращивают рядом с МСЗ, может быть загрязнена. Также мусоросжигательные заводы требуют бесперебойный поток сырья – отходов. Получается, что, делая ставку на сжигание, мы отказываемся от мер по предотвращению образования отходов, – рассказала Радио Свобода Анна Крюкова, эксперт проекта "Ноль отходов" российского отделения "Гринпис".

Собеседник Радио Свобода в отрасли переработки отходов считает, что МСЗ могут быть применимы в России. Но небольших размеров и в регионах, где есть сложности с электроснабжением и сжигание мусора в этих целях окупится. Например, на севере страны.