Россия начнет отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Этот процесс, по её словам, будет постепенным. Привычные товары и упаковка будут заменяться после появления достойной альтернативы и при наличии технологий для замещения, отметила вице-премьер.

При этом Абрамченко признала, что из-за введения санкций в ответ на российское военное вторжение в Украину и проблем с импортным оборудованием Россия вынуждена изменить начатые проекты по утилизации отходов.

Одна из альтернатив обычному пластику, который производится из углеводородного сырья, производство биоразлагаемых (растительных) полимеров.

Однако, как считают эксперты, на фоне санкций и профицита нефти на внутреннем рынке после отказа ряда стран от импорта российской нефти производство большинства видов биопластиков, которое и до этого было практически не развито в России, окончательно потеряло смысл.

Кроме того, как отмечают эксперты, большинство представленных в России технологий по производству биоматериалов разработаны в Азии и Европе. На фоне же введенных в отношении России санкций ключевые иностранные поставщики биополимеров могут полностью уйти с рынка либо поднять цены на 50–100 процентов и более, считают эксперты.