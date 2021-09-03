Угроза для здоровья. Откажется ли Россия от пластиковой посуды?

Минприроды России в очередной раз предлагает запретить производство одноразовой посуды и других товаров из пластика. В Минпромторг отправлен перечень 28 категорий одноразовых товаров, которые попадут под запрет. Однако сами разработчики отмечают, что без перехода на производство "альтернативных замещающих изделий" провести антипластиковую реформу не получится. Экологи призывают правительство ускорить запрет пластиковых изделий. Они напоминают, что пластик разлагается сотни лет, наносит серьезный ущерб окружающей среде, вредит морским животным и птицам.

Большинство россиян, по данным опросов, готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Социологи отмечают, что люди стали чаще задумываться о состоянии окружающей среды. Еще больше, чем раньше, их беспокоит проблема мусора и неразлагающихся отходов. Но, по мнению специалистов, пластиковая посуда и другие подобные товары могут исчезнуть с российских прилавков не раньше, чем через два-три года. В ЕС запрет подобных изделий вступил в силу с 3 июля 2021 года.

По данным Минприроды, под запрет в России могут попасть ватные палочки, пластиковые трубочки и посуда, цветные бутылки из ПЭТ-пластика, упаковки для яиц, коробки и пачки для табачной продукции, некоторые виды пакетов и другие товары. При этом чиновники отмечают, что избавиться от пластиковой посуды прямо сейчас невозможно – ее запрет может быть введен только после создания инфраструктуры производства "альтернативных замещающих изделий".

Из чего должны быть эти изделия – вопрос спорный. К примеру, Российский экологический оператор (РЭО) предлагает производить их из биопластика, бумаги и материалов растительного происхождения. В российском отделении Гринпис с этим не согласны: по мнению экспертов, в стране пока что нет системы сбора органических отходов и промышленного компостирования. Поэтому изделия из бумаги и биопластиков попадут на ту же свалку, где не смогут разложиться и начнут выделять парниковые газы.



Говорит эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринпис в России" Дмитрий Нестеров:

Мы можем вывести из оборота то, что нельзя переработать и отсортировать

– Наша позиция остается неизменной – нужно что-то делать с пластиком, который мы не можем переработать и отсортировать на мусоросортировочных комплексах. Наиболее эффективно было бы вывести его из оборота: это соответствует как международной практике обращения с отходами, так и российскому законодательству. Там есть пункт, который называется "Предотвращение образования отходов". Мы можем вывести из оборота то, что нельзя переработать и отсортировать, и в идеале просто переходим на многоразовый путь решения. Главное при отказе от одноразовых товаров из пластика – переходить на товар, который мы можем либо много раз использовать, либо мы должны использовать тип материалов, который легко принимается через систему раздельного сбора и перерабатывается в России уже сегодня. Например, одноразовые пластиковые контейнеры бывают из полистирола и из ПЭТ-пластика, и это нужно это как-то унифицировать. Необходимо стандартизировать упаковку, чтобы она была из одного вида пластика.

Это сильно облегчит сортировку и людям, и досортировку на сортировочных линиях мусоросортировочных комплексах. Потому что люди не успевают смотреть на маркировку, смотрят на тип материала и на изделия, которые обычно выпускаются в этом виде пластика. То есть пластиковую бутылку ты визуально узнаешь в любом случае, такая же история должна быть и с контейнерами. Наиболее оптимально было бы производить их из полипропилена. Все многоразовые контейнеры известных брендов и обычные, которые мы используем в хозяйстве, сделаны из полипропилена. Этот материал выдерживает высокую температуру, в нем разрешается хранить еду, поэтому он был бы наиболее оптимальным. Кроме того, такой переход, мне кажется, позволил бы увеличить количество рабочих мест.

– Что мешает России прислушаться к инициативе экспертов и отказаться от производства пластиковой посуды прямо сейчас?

Мы должны понимать, что мусорный кризис нарастает, потом может быть поздно

– Возможно, это связано с экономическими последствиями для предприятий. Дело в том, что такого расчета пока нет. Во Франции была аналогичная ситуация. Когда там запрещали одноразовые пакеты, многие профильные ассоциации выступали против – они говорили, что люди потеряют рабочие места. Но в целом Франция брала переходное время на адаптацию к этому новому закону о запрете одноразовых пластиковых пакетов. И все прошло нормально. Я думаю, что если предприятиям дать время, они смогут перестроиться. Кроме того, наверняка, можно предложить какие-то меры господдержки, которые могли бы сделать переход менее болезненным. Но мы должны понимать, что сейчас перед нами стоит проблема пластикового загрязнения, проблема роста одноразовой пластиковой упаковки и любого прочего одноразового материала. Мусорный кризис нарастает. Если мы ничего не будем предпринимать сейчас, то потом, возможно, будет поздно. И отказ от одноразовых товаров и упаковки – не самое плохое, что можно сделать.



–​ Какой ущерб пластиковые материалы, пластиковая посуда наносят и окружающей среде?

По пищевой цепочке, пластик может оказаться в рыбе или другом морепродукте, который ест человек

– Поскольку у нас нет федеральной системы мониторинга загрязнения побережий, мы можем опираться только на то, что мы сами видим и изучаем. Пластиковая посуда часто попадает в водоемы и оказывается на побережьях. Это подтвердили наши экспедиции и народные проверки. Пластик оказывается в окружающей среде и под под действием течения и температуры начинает крошиться на мелкий пластик, микропластик, который собрать уже невозможно. Потенциально по пищевой цепочке пластик может оказаться в рыбе или в каком-то морепродукте, который будет потреблять человек. Уже достоверно известно, что микропластик находится во всех водоемах, даже в самых отдаленных, в том числе в Марианской впадине. Поэтому масштаб проблемы существенен. Проблема загрязнения пластиком представляет угрозу и для туризма, и для рыбной отрасли, если мы говорим про вылов рыбы. Он представляет опасность и для здоровья человека. Конечно, на данный момент исследований, которые бы подтверждали, что микропластик опасен для человека, недостаточно. Но потенциально это все-таки канцероген, – говорит эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринпис в России" Дмитрий Нестеров.



По данным социологов, большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды, и все больше людей обеспокоены состоянием окружающей среды. Об этом говорится в исследовании "Левада-центра" (внесен Минюстом в список иноагентов). По мнению социолога Дениса Волкова, это объясняется просто - люди видят вокруг себя все больше мусора, своими глазами видят ущерб, который он наносит природе, и это их пугает:

Большинство бы отказались от пластиковой посуды, но для этого нужно государственное решение

– Мне представляется, что сейчас люди пользуются пластиковой посудой, потому что она есть. Да, она удобна, но главное, что она есть в магазинах. Если бы были альтернативы, я думаю, что большинство безболезненно бы отказались от пластиковой посуды и пластиковых пакетов. Но для этого нужно государственное решение. Наши исследования говорят, что люди не держатся за пластиковые пакеты, тарелки, вилки и так далее. Да, это удобно, но если будет альтернатива, от этого легко отказаться. Вопросы экологии становятся все более актуальными для людей. Может быть, не на первом, втором, третьем месте, но где-нибудь на пятом-шестом.

Мусор и свалки - одна из главных экологических проблем России

Под экологическими проблемами у нас, прежде всего, понимается мусор и мусорные свалки. Это одна из наиболее серьезных проблем, которая беспокоит людей. Мы видим многочисленные протесты в связи с тем, что мусор из Москвы везут на утилизацию в другие регионы. Эта проблема сейчас стала одна из самых главных экологических проблем в России. На Западе много говорят о глобальном потеплении, а у нас экологическая проблема номер 1 – это мусор и его утилизация. Поэтому мы видим, что люди постепенно начинают привыкать к раздельному сбору мусора. Но таких пока не очень много, наверное, процентов 15. Но еще год-два назад было еще меньше. Тут проблема в том, что не везде есть баки для раздельного сбора. Но людям также нужно объяснять связи с сортировкой мусора и с проблемой загрязнения окружающей среды, нарастания вот этого количества мусора. Нужна просветительская работа, – полагает социолог Денис Волков.

С 3 июля 2021 на использование ряда предметов из одноразового пластика вступил в ЕС. Такое решение приняли еще в июле 2019 года для борьбы с загрязнением пляжей. Под запрет попали десять предметов из одноразового пластика: ушные палочки, соломинки для питья, мешалки для напитков, пластиковые тарелки, вилки, ножи и ложки, палочки для воздушных шариков, а также стаканчики и контейнеры для еды. Также нельзя будет использовать пакеты из пластика, который разлагается под действием кислорода: ЕС решил, что после него остаются частицы микропластика, который вредит окружающей среде не меньше, чем одноразовый.

С помощью этих мер ЕС надеется до 2030 года избавиться от всех товаров из одноразового пластика и полностью перейти на перерабатываемые материалы.

По данным экологов, в 2014 году на поверхности океана находилось почти 270 тысяч тонн пластика. При этом общее количество отдельных частей отходов из пластмассы превышает пять триллионов. Пластиковые изделия составляют 85 процентов всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий – одноразовые.