Санкции затронули более 86 процентов российских компаний

Действующие в отношении России санкции затронули почти 87 процентов российских компаний. Большинство из них смогли адаптироваться к новым условиям или рассчитывают сделать это в ближайшее время. Однако около 12 процентов этого сделать не сумели и вынуждены полностью или частично остановить бизнес. Об этом говорится в "Мониторинге текущего состояния бизнеса в России", который подготовил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает РБК.

Как следует из документа, лишь около десяти с половиной процентов опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Две трети заявили, что ощущают результаты экономического спада. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62 процента респондентов назвали спад спроса, далее следуют дефицит оборотных средств, разрыв цепочек поставок и сложности с доставкой импортных товаров.

При этом действия правительства по поддержки бизнеса более половины опрошенных считают недостаточными. Большинство предпринимателей считают, что преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.