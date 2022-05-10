По итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) России сократится на 12% из-за санкций, введённых США и Европой после вторжения России в Украину. Экономический спад станет сильнейшим с 1994 года. Об этом говорится во внутреннем прогнозе Министерства финансов России, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Само министерство отрицает, что делало такой прогноз.

По словам анонимных источников агентства, если предполагаемый прогноз сбудется, это сведёт на нет примерно десятилетие экономического роста в стране. При этом перспективы остаются неясными, поскольку война продолжается, а США и Европа обсуждают новые санкции, в том числе запрет на импорт российской нефти. Согласно официальной статистике, доля нефтегазового сектора в структуре российского ВВП по итогам 2020 года составляла 15,2%.

В то же время Министерство экономики России прогнозирует спад ВВП на 8,8% в 2022 году, Центробанк — на 8-10%, а Международный валютный фонд — на 8,5%. По оценкам экономистов, опрошенных агентством, экономика России упадёт в среднем на 10,3%.