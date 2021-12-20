Саратовского полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты

Суд в Саратове оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудника полиции, которого обвиняли в майнинге криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД признали виновным в превышении должностных полномочий. Сообщается, что сотрудник МВД признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб в 231 тысячу рублей, заключавшийся в переплате за электроэнергию. Полицейскому также запретили на два года занимать должности в правоохранительных органах.

По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года инспектор ГИБДД установил в служебном помещении два специальных устройства, подключил их к электросети и майнил криптовалюту. Издание Baza сообщает, что речь идет о капитане полиции Сергее Токареве. Он был подписан на крипто-каналы и просил проверяющих не заходить в одно из технический помещений.