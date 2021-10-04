В Саратове на инспектора ГИБДД возбудили дело за майнинг 

Саратовский полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий за майнинг криптовалюты в здании МВД, сообщает областное управление ведомства.

По версии следствия, с декабря по июль 2021 года инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД установил в служебном помещении два необходимых устройства и подключил их к электросети. В результате ведомство переплатило за электричество 231 тысячу рублей.

Издание Baza сообщает, что речь идет о капитане полиции Сергее Токареве. Он был подписан на крипто-каналы и просил проверяющих не заходить в одно из технический помещений.