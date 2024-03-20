Саратовскую и Белгородскую области атаковали беспилотники

Город Энгельс в Саратовской области в ночь на среду подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, написал он.

По утверждению российского Минобороны, средства ПВО ночью 20 марта сбили четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской.

Жители Энгельса сообщали в соцсетях о серии взрывов в городе. По их словам, над городом послышалось от 2 до 4 гулких, от которых "дрожали окна в рамах". Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.

В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Аэродром, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже подвергался атаке беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.