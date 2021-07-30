Сайт расследовательского проекта "Досье" заблокировали

Сайт центра "Досье" заблокировали по требованию Таганского районного суда. Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов страницу "Дело Шестуна" из доклада "Лубянская Федерация". Об этом сообщается в телеграм-канале центра.

Официальную причину блокировки сотрудники "Досье" не знают. По их словам, каких-либо требований и уведомлений они не получали. "Нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они - злопамятные ребята. В справке о деле Шестуна мы опубликовали эксклюзивные моменты из разговоров генерала ФСБ Ивана Ткачева, так что нетрудно предположить, что обидеться мог именно он", - говорится в сообщении центра.

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве. Он считает дело политически мотивированным. За несколько месяцев до ареста Шестун опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования. По его словам, увольнения добивался губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, чиновник выложил запись разговора с генералом Ткачевым, который шантажировал его и угрожал "катком" уголовных дел, если он не уйдет в отставку.

"Досье" занималось расследованием убийства в Центрально-Африканской республике журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.