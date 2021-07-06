Александр Шестун сообщил об избиении в тюремной больнице

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун заявил об избиении сотрудниками ФСИН в тюремной больнице города Торжок.

Как сообщает "МБХ медиа", избиение произошло 21 июня. По словам Шестуна, в избиении участвовали врио начальника медсанчасти Александр Бордачев и еще два сотрудника ФСИН.

"Бордачев нанес мне удар в пах (самый болезненный), мне вывернули руки. Начали избивать, об дверной косяк, решетку, ударили в затылок У меня текла кровь из верхней губы и левого запястья с целью запихнуть в камеру-палату", – цитирует данные адвокатского опроса Шестуна "МБХ медиа".

Позже врач зафиксировал ссадины и гематомы на туловище, но не смог зафиксировать повреждения головы и последствия удара в пах. Шестун и его адвокат направили жалобы в СК, ФСИН и аппарат уполномоченного по правам человека.

5 июля стало известно, что Александр Шестун объявил сухую голодовку – он не будет пить воду. Его супруга Юлия Шестун рассказала, что пищу бывший чиновник не принимает уже почти два месяца. Таким образом Шестун решил выразить протест против нарушения своих прав – в частности, согласия медиков больницы, где экс-глава района находится в тяжелом состоянии, этапировать его на допрос в Подмосковье. Александра Шестуна планируют допросить в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой, которая приговорила его к 15 годам колонии.

По словам Юлии Шестун, с момента начала голодовки ее муж потерял как минимум 15 килограммов, у него обострились сахарный диабет и болезни сердца, и этапирование в таком состоянии потенциально смертельно.

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В декабре прошлого года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы: его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.