Сайт с погибшими на войне белгородцами заблокировали из-за РКН

Платформа Tilda заблокировала сайт проекта "Безвозвратные" о жителях Белгородской области, погибших на войне с Украиной. Об этом сообщили создатели проекта из антивоенного медиа "Пепел".

Сайт недоступен ни с российских, ни с зарубежных ip-адресов. В первом случае на странице проекта показывается надпись об ограничении доступа на основании российского закона "Об информации". Во втором – прямо написано, что ограничить доступ потребовал Роскомнадзор.

На 6 сентября 2023 года – 561-й день с начала российского вторжения в Украину – "Пеплу" удалось установить имена 443 погибших белгородцев. Перечень включает как военных, так и мирных жителей области.

Создатели проекта пообещали сохранить данные в удобном для пользователей формате.