Сайты ряда банков РФ перестали открываться в зарубежных браузерах

Сайты ряда крупных российских банков, в том числе ВТБ, "Сбера" и Альфа-банка, перестали открываться в большинстве зарубежных браузеров. На это вечером 3 августа обратили внимание корреспонденты РБК.

Не открываются как сайты, так и их веб-приложения. При этом они продолжают открываться через "Яндекс Браузер".

Как пишет РБК со ссылкой на три источника, случившееся связано с тем, что банк ВТБ и, по всей видимости, другие банки отказались от использования международных SSL-сертификатов и перешли на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.

В пресс-службе ВТБ это подтвердили. "Наши клиенты могут продолжать использовать все сервисы банка без ограничений в привычном браузере, установив российские сертификаты безопасности Минцифры, или скачать «Яндекс Браузер»", - сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Как отмечает РБК, в зарубежных браузерах не открываются также сайты "Сбера", Альфа-банка, Россельхозбанка, банка"Уралсиб", Промсвязьбанка и банка "Санкт-Петербург". Открылся только сайт Т-банка.

Как пишет РБК, 23 июля Минцифры предупредило, что некоторые российские сайты могут перестать корректно открываться в зарубежных браузерах, таких как Chrome, Safari и Edge, если иностранные удостоверяющие центры отзовут их SSL-сертификаты, которые подтверждают подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. Ранее сообщалось, что в июне японский центр сертификации GlobalSign начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов.

Большинство российских банков находятся под санкциями западных стран в связи с войной в Украине, что означает запрет на взаимодействие с ними и предоставление им услуг.