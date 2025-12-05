"Мама, давай уедем". Соцсети о новых блокировках в Рунете

За неполную первую неделю декабря российский Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Facetime и Snapchat, популярную у детей и подростков игру Roblox, а заодно затруднил работу VPN-сервисов для обхода блокировок. Блокировки Facetime и Snapchat ведомство мотивировало одинаково, эти приложения якобы используются "для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан". А в Roblox, уверяют в Роскомнадзоре, распространяются материалы "с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики.



В соцсетях мотивировкам Роскомнадзора не верят.

Marie Valechkova:

А что-то я и пропустила, не слишком слежу за этими новостями.

Но там все логично, не разочаровывают:

"Роскомнадзор вводит ограничения против сервиса компании Apple для онлайн-звонков - FaceTime.

По данным российских силовиков, "этот сервис используется для организации и проведения террористических действий на территории россии, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против российских граждан".

Ну, а для чего же, если не для этого.

Ясно же как день.

Ещё в жувачку бритвенные лезвия засовывают, это общеизвестный факт.

Или это не Apple?

Впрочем, какая разница-то.

Кирилл Шулика:

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Решение связано с тем, что сервис использовали для организации преступлений, включая терроризм и мошенничество.

Собственно, не дня без...

Блокируют позволяющее общаться с заграницей

А что касается мошенников, то вот Лариса Долина не пользовалась ничем, кроме телефона. И вот сами знаете, что случилось. Теперь опасаюсь насчет телефона.

Но, повторю, пока тренд такой, что блокируют позволяющее общаться с заграницей. Даже Roblox это детское общение, но с заграницей. И даже бывает, что с Украиной, а контролировать это невозможно.

И сейчас в этим закончат, видимо, будет актуальна тема "белых списков".

Однако замечу, что в мире победил китайский интернет. То есть не модель западная, когда де-факто полное отсутствие ограничений, которая потом трансформировалась в ограничения минимальные, то есть в узкий запретный список, а модель китайская, где, скорее, есть список разрешенного.

Причем, Россия тут может чуть впереди, но находится в западном тренде. Ведь вы знаете, что под видом борьбы с пропагандой блокируются российские СМИ. Более того, сейчас, допустим, если у жителя Европы есть приложение подсанкционного Сбера, его могут посадить в тюрьму.

И многие люди поддерживают... Ну одни блокировки Roblox, а вторые блокировки RT.

А значит это только одно... Китайцы в свое время правильно все рассчитали и человечество просто не готово к свободному интернету. Отсюда и идет его фрагментация.

Ramin Khan:

Роскомнадзор снова крушит то, чем пользуются сами россияне.

За один день — минус FaceTime и Snapchat.

Официальная мантра стандартная: «террористы, мошенники, преступления».

Неважно, какой сервис — важно, что он даёт хоть какой-то канал связи вне кремлёвского забора.

Snapchat в 2022 году имел 7,6 млн российских пользователей. Теперь — под замком.

FaceTime — один из последних вариантов нормальной видеосвязи — туда же.

Государство, которое боится мессенджеров, в итоге начинает бояться собственных граждан

Так работает логика изоляции: когда люди начинают видеть и слышать что-то еще, кроме федеральной пропаганды, — вентиль закручивают.

Государство, которое боится мессенджеров, в итоге начинает бояться собственных граждан.

В сентябре 2025 года правительство Непала попыталось сделать то же самое. В итоге непальцы сожгли правительство и выбрали себе новую власть. Но там хоть народ есть…

Светлана Лаврентьева:

Чего-то тут на фоне последних новостей по поводу блокировки Face time (я им не пользуюсь, но слышать даже бредово) и об аресте непутевого гражданина Бельгии на мотоцикле меня подорвало - кроме матерных слов ничего уже не осталось, ну впрочем как и раньше. Когда весь мир шел к какому-то улучшению качества жизни, не без проблем, но просто быть не может, тут еще «неоднозначники» список накидают. Но как моя страна по рождению умудряется все превратить в регресс, все средства направить на войну, раз (во всех красках), на ухудшение жизни людей, ограничение свободы, прав, убийства, троллей, гребаные блокировки. Иногда болит каждый нерв просто физически. Ну Москва, а что Москва, непонятно, что от нее осталось. Невыносимо это все … Ах да, еще Roblox, твою же … :)))

Украинские блогеры напоминают, что все блокировки действуют и на оккупированных Россией территориях.

Больше всего эмоций в соцсетях вызвала блокировка игры Roblox.

Дмитрий Покрас:

В е**нариуме заблокировали Роблокс.

Игру, с помощью которой мой сын знает английский язык лучше других в классе. Выиграл конкурс рассказов на английском языке и получил грамоту из рук министра. Научился программированию и создаёт свои игры и сервера для игры. Заинтересовался другими языками программирования, сейчас изучает пайтон и 3D моделирование.

Наконец-то понятный аргумент детям, почему мы уехали

САМ!!!! САМ!!!! По языку ни одного репетитора у нас не было. А он с друзьями из Америки по дискорту общается. Они там собирают команды, распределяют роли и создают игры...

Следующий на очереди Майн Крафт - это вообще база, с чего начался интерес к программированию.

PS: оказывается и FaceTime заблокировали. А я думаю, почему я до мамы дозвониться не могу.

Давайте, вертите гайки сильнее. Быстрее конец наступит.

Сергей Журковский:

В России заблокировали роблокс. Наконец-то понятный аргумент детям, почему мы уехали

Василий Демкин:

Ребенку позвонил друг, сообщил, что роблокс заблокировали. Знаешь, как он отреагировал? Он сказал: "Мама, давай уедем в другую страну".

Слава РосКомНадзору! Либералы и США рукоплещут! Скоро вручат медали за успешное шатание России.

«Прошел один час без Роблокса. Меня трясет, и у меня серьезные психические срывы». Дети массово протестуют против блокировки Roblox и называют РКН «уродами».

Также пользователи требуют вернуть деньги, которые они задонатили в игру: «Кто отдаст мне мои 5 тысяч? Они даже на счет поступить не успели».

Понимание враждебности государства к обществу никогда ещё не было так очевидно даже для 5-классников...

Марина Кашкарова:

Власть отыгрывается на детях

Детям в России запрещают игры. Сначала детям запретили играть в зверюшек, по какой-то неизвестной, но крайне садистской причине запретили квадроберов. А при социализме, помню, детей наряжали в маскарадные костюмы на утренники - были белочки, зайчики, лисички, волки, медведи. И никто их не запрещал.

Затем запретили детский праздник Хэллоуин. Моя дочь училась в английской школе, и там всегда наряжались на Хэллоуин, и праздновали его - этот праздник был частью английской культуры. Взрослые тоже иногда веселятся, и играют в страшилки на Хэллоуин, и всё-таки, этот праздник больше предназначен для детей.

Наши дети тоже начинают ненавидеть эту власть

Ну а теперь в России заблокировали игру Роблокс. Наша Настя играет в Роблокс с пяти лет, а сейчас ей десять. Иногда мы покупаем ей каких-то персонажей для игры недорого. Она почти плачет: Как же мне теперь поиграть в Роблокс? Пока работаю, некогда. Вечером подключу ей игру.

За что же российская власть так ненавидит наших детей? Наши дети тоже начинают ненавидеть эту власть. Всё взаимно. Интересно, чем закончится это противостояние?

Возмущение блокировкой игры оказалось настолько заметным, что Екатерине Мизулиной, главе "Лиги безопасного интернета", которая ответственна за многие блокировки в России, пришлось выпустить специальное заявление и пообещать обратиться в Роскомнадзор.

Екатерина Мизулина:

В мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке разных платформ. В первую очередь, это касается Roblox*. Вероятно, это связано с тем, что я всегда на связи и оперативно реагирую на ваши обращения. Сейчас в чате 30 тысяч заявок на вступление, в предложку за день пришло более 25 тысяч писем.

Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся.

Вместе с тем, хочу четко пояснить один момент, чтобы в дальнейшем у нас не было недопониманий.

Ни я лично, ни Лига безопасного интернета не принимала участия в принятии решений по ограничению FaceTime, Snapchat*, Roblox*, WhatsApp*, Discord и иных платформ на территории России. Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор.

Андрей Герман:

Мизулина НАШ)

Кто-то, видимо, понимает, что зря тронули огромное количество детей

1) Дети немного обалдели от одновременной блокировки зелёного мессенджера и игрушки, в которую играют очень многие. 2) буквально за несколько дней дети обогатили свой лексикон новыми неизвестными им ранее словами. Постоянные обсуждения как и что делать, чтобы всё работало. В голове разные мысли, а если ещё и это заблокируют.

Думаю, что Мизулина не случайно включилась в эту историю. Кто-то, видимо, понимает, что зря тронули огромное количество детей, которые ничего не понимают, но вдруг что-то спросят.

Блогеры рассуждают, что российские власти готовятся полностью отключить страну от внешнего интернета.

Януте Лаиминга:

«Может, им там заранее в Думе стоит обсуждать заявления, прежде чем заставлять всю страну волноваться?» – Екатерина Мизулина.

То ли замужество Кати хорошо на нее действует, то ли муж Шаман настучал ей по голове, но Мизулина впервые сказала правильные вещи. Про полное отключение от Сети эксперты вообще стараются не думать, ведь сегодня без интернета не работает ни один бизнес.

Общество защиты интернета оценило потери экономики от периодических шатдаунов, включая Москву, происходивших с мая по октябрь, в 2,6 трлн рублей. Впрочем, речь уже идёт не только о деньгах, но и о жизнях. Экономисты в шоке и подсчитывают потери от возможной блокировки рунета.

Как импортёрам заходить на иностранные сайты?

Как туроператорам взаимодействовать с партнёрами за границей?

Технически для отключения России от глобальной сети всё готово. Потому сегодня достаточно нажать на кнопку – и доступ на все зарубежные ресурсы будет блокирован, не помогут ни прокси, ни VPN. Одновременно под ограничения попадут сайты, которые государство сочтёт опасными для себя. Таким образом прежняя парадигма «разрешено всё, что запрещено» сменится новой – «запрещено всё, что не разрешено».

Впрочем, это ТОЛЬКО ТЕОРИЯ – даже в Китае, где действует общенациональный файерволл, все умудряются обходить блокировки. Другое дело, что в КНР работает собственная экосистема Wechat, способная обеспечить все насущные потребности среднего китайца.

В России же пока такой экосистемы нет и не будет – национальный мессенджер МАХ, призванный стать аналогом китайского суперпродукта, до сих пор не вылез из колыбели. Да и популярность его тоже остаётся под огромным вопросом.

Те, кто принимает решения, слабо представляют, что такое интернет и как много он значит для современного мира.

В свою очередь, эксперты перечисляют другие угрозы: если доступ в Сеть будет ограничен, инвестиции в ИТ-стартапы прекратятся: зачем вкладывать деньги в развитие «умных городов» или телемедицину, если система работает с перебоями?

Заодно можно будет отменять программу «Цифровая экономика», на развитие которой за последние годы были потрачены сотни миллиардов рублей. Скорее всего, найдутся здравомыслящие в Кремле и в АП, которые объявят их иноагентами и объяснят, что такие предложения граничат с диверсией против РФ.

Люди среднего возраста и молодёжь воспринимает блокировки как вмешательство в свою повседневную жизнь

Более того, в Кремле уже опасаются, что отключения интернета вызовет возмущение и протест, который может быть реализован вовсе не в мирной форме. На фоне ухудшения жизни россиян от бремени новых налогов, необоснованного роста тарифов и штрафов, народ России находится в стрессе и ограничение доступа взорвет общество. Кто не верит, смотрите на Непал, где блокировка соцсетей вывела на улицы сотни тысяч людей, приведя к столкновениям с полицией. Конечно, Россия не Непал, однако принять во внимание советы специалистов наверняка стоит

В ГД не понимают, что видосики из Instagram и YouTube отвлекают от проблем, которые россиянам ежедневно кидает власть. И это власти должно быть выгодно, так как народ включает любимые видосики с BTS, GDRAGON, Ozzie, рецепты всякие и забывает о власти на это время. А иначе будет, как в Непале или в Сербии

«Геополитика столкнулась с «бытом»: личные неудобства начинают тревожить россиян больше».

Россиян тревожат не только политические вопросы, но и блокировка мессенджеров, давно ставших привычной частью жизни. Люди среднего возраста и молодёжь воспринимает блокировки как вмешательство в свою повседневную жизнь. И тут мнение 24% пенсионеров воспринимается как мнение динозавров и оно всех уже раздражает.

О тревожных сценариях открыто рассуждают в Телеграме и российские политологи, в той или иной степени лояльные к Кремлю.

Игорь Димитриев:

Заглянул в телефон и посчитал какие из используемых мной приложений не требуют в России специальных программ (которые нельзя рекламировать, на V начинается, на N заканчивается). Остались СберБанк, Госуслуги, Yandex, китайский WeChat (но с ним другие проблемы), ещё VK есть, Парковки. А ещё часы Garmin.

Все остальные приложения полноценно работают только при условии использования специальных программ для обхода. Сервисы Гугл в разных регионах заблокированы, соцсети, мессенджеры, нейросети и нейро-поисковики, ИИ-переводчики, крипто-кошельки и биржи. Ну и отдельно телега, как основная площадка для размышлений и общения. Короче, почти все, что нужно в интернете требует каких-то хитрых способов обхода блокировки со стороны самих сервисов и Роскомнадзора. И они нужны постоянно, без отключения. Потому есть смысл просто завести второй телефон, попроще. На него установить хвалёный мессенджер Макс, госуслуги, банковские приложения, Парковку.

"Партия Айфона" всё откровеннее становится нежелательной в России

Читаю тут споры, возможно ли полное отключение интернета в России? Ну в каком-то смысле оно уже произошло. Все, чем вам можно будет пользоваться, то может увидеть и без интернета - в телевизоре. Просто вам дают возможность постепенно отвыкнуть от буржуйского интернета и образа жизни, который там рекламируют.

Евгений Минченко:

«Партия Айфона» всё откровеннее становится нежелательной в России. В марте 2022 года российский суд запретил Facebook и Instagram, а в середине 2025-го заблокировал YouTube, фактически полностью ограничив креативное пространство российских креаклов. При этом казус состоит в том, что именно крупные города и мегаполисы — рассадники «партии Айфона» — являются по иронии большими сторонниками СВО, чем некреативные провинциалы.

Закрытие игрового пространства произошло и для детско-подростковой аудитории: вчера закрыли Roblox, а в сентябре 2024-го — Discord.

Креативный класс, значительно обмелевший на фоне затяжной депрессии, явно проигрывает борьбу за будущее. Несколько дней назад вице-премьер Голикова назвала самыми востребованными в будущем швей и сварщиков. Чуть ранее ректор Горного института в Петербурге и личный друг президента Литвиненко призвал значительно сократить в России вузы, а студентов перевести в государственный резерв трудоустройства. Кстати, Минздрав этот эксперимент уже начал проводить.

Политический режим буквально нацелен упростить всё до банальности — от управления страной до целей будущего развития. Девушки в кокошниках — это лучшее творение мировоззрения геронтократов.

Рамиль Харисов:

Интернет активно обсуждает блокировку сервиса FaceTime в России. Аргумент стандартный: борьба с терроризмом.

К нынешним блокировкам отношусь философски: все равно поэтапно отключат все, что не нравится. «Все» – тут, думаю, понятны потенциальные оставшиеся иностранные мишени.

Что делать дальше? Жить в новых реалиях. Везде говорю этот тезис, иначе можно с ума сойти от всех страшилок.

Интересно в сегодняшнем кейсе другое. Мы привыкли, что:

1. Недовольны люди, которые выражают эмоции с помощью смайликов под постами.

2. Недовольны телеграм-каналы и любые медиа, в которых есть реальная живая аудитория. Это их жизнь и бизнес.

Но вот не привыкли, что все больше и больше каналов с патриотической позицией становятся недовольны ограничениями. Получается, какой-то лимит есть даже у своих.

А я задаюсь вопросом не первый пост: а мы создали инфраструктуру под суверенный интернет? Любимый для многих пример Китая стоит приводить ровно тогда, когда мы по уровню подготовки будем на аналогичном уровне.

Дeйствительно, блокировки критикуют и популярные Z-блогеры.

Fighterbomber:

Роскомнадзор за одну неделю заблокировал доступ к Снапчат, Роблоксу, Фэйстайму и забанил несколько протоколов випиэн.

Формулировки стандартные. "Это все ради вашей безопасности", "там орудуют мошенники", "там вербуют, домогаются и растлевают" ну и "они не сотрудничают"

Собственно на основании этих формулировок, можно (и скорее всего к этому мы быстро подходим) забанить любое приложение, да и вообще весь интернет.

Не очень понятно почему сейчас банят в основном интернеты, ибо мошенничество совершается с помощью телефонов и компьютеров. Запрещать надо в первую очередь их. С помощью букв и цифр. Соответственно непонятно почему не запретили письменность и грамоту.

И какой только поделки человека не коснись - в ста процентов случаев она может использоваться для противоправных действий.

Те же кухонные ножи, которыми убивают людей больше чем бомбами.

Самое главное все эти преступления делают люди. И как бы сам Бог велел для надёжности и в профилактических целях, этих самых кожаных ублюдков...

Тем более средства есть.

Катерина Дьяченко:

Куплю кнопочный телефон.

Смартфоны, судя по всему, скоро превратятся в абсолютно ненужный гаджет.