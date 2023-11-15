СБ ООН принял первую резолюцию по конфликту между Израилем и ХАМАС

Совет Безопасности ООН в среду принял предложенный Мальтой вариант резолюции по палестино-израильскому кризису. 12 членов Совбеза высказались за, никто из членов Совета не выступил против, а три страны воздержались: Россия, США и Великобритания. Об этом сообщается на сайте ООН.

Это первая принятая Совбезом резолюция, касающаяся эскалации ближневосточного конфликта, начавшейся с нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. До этого на голосование в Совбезе уже выносили несколько вариантов резолюций, но ни один из них не был принят. В частности, США наложили вето на бразильский вариант резолюции, а Россия и Китай – на черновик, предложенный США.

В резолюции члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в отношении защиты гражданских лиц, и прежде всего – детей.

Резолюция "призывает также немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, в первую очередь детей".