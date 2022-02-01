"Сбер" протестировал отключение от зарубежной IT-инфраструктуры

"Сбер" на прошлой неделе провел технологические учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в Россию новой электроники и отказаться от поддержки существующей, если Москва начнет военную операцию на территории Украины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

Государственный банк тестировал отключение от программ и электроники таких компаний как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. При этом, в IT-компаниях, а также в "Сбере" и в других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В SAP сообщили, что не знают об учениях, а в Nvidia сказали, что "бизнес находится вне политики".

У "Сбера" один из мощнейших в России суперкомпьютеров Christofari. Он работает на оборудовании американской Nvidia.

О том, что власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в Россию в случае вторжения на территорию Украины, Reuters сообщал в середине января. Причем ограничения могут коснуться не только продукции, произведенной в США, но и сделанной в других странах с использованием американских технологий. Эти заявления вызвали беспокойство в российском правительстве, утверждают источники "Коммерсанта" .

Эксперты, с которыми говорили журналист издания , считают, что бизнесу стоит готовиться к необходимости переходить на продукцию российских производителей электроники и софта. "В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается", — заявил директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Как пишет "Коммерсантъ", "Сбер" еще до появления угроз санкций проявлял интерес к тому, чтобы сделать ИT-инфраструктуру менее зависимой от американских компаний. В октябре 2021 года на закрытой встрече топ-менеджмента банка с руководителями разработчиков электроники обсуждался вопрос перехода на российское оборудование для проектов в области искусственного интеллекта.