Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Ингушетии покинула РФ

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Ингушетии Марина Яндиева уехала из России с помощью кризисной группы СК SOS.

В своём видеообращении 28-летняя Яндиева поблагодарила всех, кто поддерживал её, освещал ситуацию и оказывал помощь. "Свою семью и органы правопорядка я прошу в дальнейшем не растрачивать своё время на преследование. Я нахожусь в безопасности, у меня всё замечательно, и я чувствую себя, вероятно, настолько счастливой, как никогда доселе", – добавила она.

В октябре 2023 года СК SOS помогла Яндиевой сбежать из дома, где её били, насильно лечили и ограничивали в поездках. Часть пути Яндиеву сопровождал сотрудник "Команды против пыток" Магомед Аламов, который в целях безопасности не знал ни имени девушки, ни иных подробностей.

Родственники девушки сначала обратились в полицию, чтобы Яндиеву объявили в розыск как пропавшую без вести, а позже – подали против неё заявление о краже, чтобы вернуть домой. Также они угрожали убить Аламова и его семью. Правоохранительные органы в ответ на это ничего не сделали, отмечает СК SOS. Сейчас Аламову перестали угрожать, но по соображениям безопасности ему пришлось уволиться.