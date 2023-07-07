В Чечне на госканале показали девушку, сбежавшую от насилия в семье

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Селимой Исмаиловой - 20-летней чеченкой, пытавшейся бежать от насилия в семье. Их разговор был показан по республиканскому телеканалу. На видео Исмаилова говорит, что с ней всё в порядке, и просит оставить её и семью в покое. Правозащитники считают, что её могли принудить это сделать.

Солтаев сказал, что сейчас над Исмаиловой и "ее мышлением поработали психологи", а правозащитники, которые помогали ей бежать, якобы являются "агентами Запада" и пытались дискредитировать Кавказ.

"Она в очень хорошем состоянии, ей ничего не угрожает, она может свободно перемещаться, у нее есть телефон, она общается с родственниками. Сейчас Селима находится с бабушкой, сестрой и отцом – отец ее очень любит, она тоже очень сильно любит отца, братьев и сестер", – утверждает Солтаев.

"Такие примеры видели неоднократно – это истории возвращенных в Чечню Луизы Дудуркаевой, Халимат Тарамовой, Лейлы Гиреевой из Ингушетии и других девушек", - напомнила в комментарии сайту Кавказ.Реалии основательница правозащитного проекта "Марем" Светлана Анохина.

"Если человека держат в заложниках, он будет улыбаться и говорить, что с ним все хорошо. Когда было по-другому? Но пусть нам объяснят тогда, куда делось дело о краже, по которому Селиму, собственно, задержали? Если это ложное обвинение, почему никто за это не наказан", - отмечает правозащитница.

Селима Исмаилова при помощи правозащитников бежала из дома в Чечне и пыталась вылететь в Германию. Исмаилова говорила об избиениях со стороны отца и о том, что тот обещал "переломать ей все кости". 12 июня она была задержана в московском аэропорту "Внуково" и передана чеченской полиции. С тех пор о её местонахождении не сообщалось.