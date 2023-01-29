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Сбежавшего из части мобилизованного отправили в колонию-поселение 

Проводы мобилизованного в Чите

Военный суд во Владимире приговорил к двум годам колонии-поселения мобилизованного Виталия Рязанова по делу о самовольном оставлении места службы.

Издание "Медиазона" сообщает, что Рязанов был мобилизован в Липецкой области 28 сентября. Позже он подписал контракт на должность "санитарного инструктора инженерно-саперной роты" и был отправлен в учебный центр в город Ковров Владимирской области. Однако 18 октября, не дожидаясь отправки на фронт, "перелез через забор" и покинул расположение части.

30 октября Рязанов был задержан сотрудниками военной полиции в одном из баров города, в котором, согласно материалам уголовного дела, он находился в течение двух недель, в том числе - ночевал.

Отмечается, что в суде мобилизованный признал вину, заявив, что не планировал уклоняться от службы, а лишь хотел отдохнуть.

  • В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих - как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины - заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.

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