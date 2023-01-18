Сбежавших из "ЛНР" мобилизованных обвинили в дезертирстве с оружием

На восьмерых мобилизованных военнослужащих из Калининградской области, уехавших с оружием из так называемой "ЛНР" возбудили уголовное дело о дезертирстве в период вооруженного конфликта. Наказание по этой стать предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как пишет "Коммерсантъ", главным обвиняемым и предполагаемым организатором побега является младший сержант Евгений Кравченко. Он арестован. Остальные обвиняемые — ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин — находятся под надзором командира войсковой части.

Как рассказали следователям сами подозреваемые, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, а уже 12 ноября перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка на территории самопровозглашенной "ЛНР", где заставили строить землянки. В конце декабря им объявили об отправке на передовую, после чего они решили сбежать из лагеря "для сохранения жизни и здоровья".

23 декабря военнослужащие купили еду и гражданскую одежду и заказали два такси до Липецка. Там они переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска. В Подмосковье они добровольно пришли в полицию и сдали имевшиеся при них оружие: четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

Адвокат сержанта Кравченко заявил "Коммерсанту", что дезертировать никто из мобилизованныых не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели.

Вчера гарнизонный военный суд в Абакане приговорил рядового Белека Ооржака к двум с половиной годам условно по делу об оставлении воинской части во время мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба военных судов.

Рядовой, находившийся в служебной командировке на территории "ЛНР", 24 июня 2022 года самовольно оставил полевой лагерь воинской части и вернулся на свое место жительства. 10 октября Ооржак добровольно явился в военную комендатуру.

В конце октября глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в конце октября сообщил о первом уголовном деле в России о самовольном оставлении части, возбужденном против жителя Якутии, призванного на фронт в рамках мобилизации. По данным "Медиазоны", за прошлый год в суды поступило 948 дел о самовольном оставлении части военнослужащими.