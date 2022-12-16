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Суды вынесли первые приговоры о дезертирстве при мобилизации

Российские суды вынесли первые приговоры о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части в период мобилизации. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, и результаты не были опубликованы, а судьи отказывались общаться с прессой, ссылаясь на секретность. По сообщению издания "Медиазона", первые приговоры составили 4-5 лет лишения свободы.

Изучив сайты гарнизонных военных судов, издание "Медиазона" рассказало от трёх вынесенных ими приговорах. В частности, Мурманский гарнизонный военный суд 14 декабря вынес приговор в отношении Максима Малышева. Он признан виновным не только в дезертирстве, но и в попытке затем нелегально пересечь границу России. Суд отказался сообщать журналистам итоговый приговор и не опубликовал его на своём сайте. Судья Виталий Загорский сказал сотрудникам "Медиазоны": "Вы знаете, как работают СМИ западных стран. Телевизор, что ли, не смотрите, что они там несут в отношении нас? Чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, Пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс".

Ещё два приговора за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли гарнизонные суды Великого Новгорода и Солнечногорска - оба в первую неделю ноября. Во всех случаях дела рассматривались судьёй единолично. Военнослужащий Данила Иванов получил пять лет лишения свободы условно, а Алексей Сазонов - четыре года, также условно.

Приговоры вынесены по статьям, появившимся после подписания 24 сентября президентом Владимиром Путиным соответствующих поправок. Их внесли в Госдуму за один день до объявления мобилизации.

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