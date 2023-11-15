Сбежавшую от насилия уроженку Ингушетии задержали в Армении

В Армении по заявлению родственников задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия. Об этом редакции Кавказ.Реалии рассказала руководитель движения в поддержку женщин в опасности "Марем" Светлана Анохина.

Полицейские пришли в квартиру в городе Аштарак, где временно проживала Зурабова. Её увезли в полицейский участок в Ереване. Там ей заявили о неком уголовном деле в её отношении и отобрали телефон.

В участке Зурабову закрыли с приехавшим за ней дядей Юсупом и его другом, которые угрозами требовали вернуться домой. В это время полицейские скопировали информацию со смартфона Зурабовой. Задержанная объяснила, что приехала в Армению как жертва домашнего насилия и попросила о помощи, но те ответили, что ничем не могут помочь, так как "преступление" совершено на территории России.

Зурабова остаётся в полицейском участке, так как там ей наиболее безопасно. Правозащитники опасаются, что если Зурабова выйдет на улицу, то её могут силой увезти в Ингушетию, добавила Анохина. При этом полицейские в Ереване отказались принять заявление об угрозах со стороны родственников и выдать бумагу о грозящем домашнем насилии, без которого сбежавшую не примут в шелтер.

"Были грубо нарушены её права – закрыли вместе с дядей, хотя она просила этого не делать, отобрали телефон, не дали увидеться с адвокатом, которого к ней не пропустили. По словам дяди, у него очень влиятельные друзья в МВД Армении, мы опасаемся, что он воспользуется этими связями", — пояснила Анохина.

Также родственник угрожал "разобраться со всеми, кто помогал Фатиме".