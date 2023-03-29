Сбивший ребёнка экс-депутат получил 10 месяцев исправительных работ

В Новосибирской области суд назначил десять месяцев исправительных работ бывшему районному депутату от "Единой России" Сергею Мамонтову, который сбил шестилетнего ребёнка и оставил пострадавшего на месте ДТП. По данным прокуратуры, суд также обязал Мамонтова выплачивать 15% от заработной платы в доход государства.

Мамонтова признали виновным по статье об оставлении в опасности. Защита просила суд назначить штраф, гособвинение настаивало на исправительных работах.

Ранее мировой суд закрыл дело Мамонтова, поскольку стороны пришли к примирению. Однако прокуратура обжаловала это решение, и дело начали рассматривать заново.