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Сбивший ребёнка экс-депутат получил 10 месяцев исправительных работ

В Новосибирской области суд назначил десять месяцев исправительных работ бывшему районному депутату от "Единой России" Сергею Мамонтову, который сбил шестилетнего ребёнка и оставил пострадавшего на месте ДТП. По данным прокуратуры, суд также обязал Мамонтова выплачивать 15% от заработной платы в доход государства.

Мамонтова признали виновным по статье об оставлении в опасности. Защита просила суд назначить штраф, гособвинение настаивало на исправительных работах.

Ранее мировой суд закрыл дело Мамонтова, поскольку стороны пришли к примирению. Однако прокуратура обжаловала это решение, и дело начали рассматривать заново.

  • Вечером 30 октября в Татарске 67-летний депутат от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов сбил 6-летнего мальчика и уехал. Судя по видео, опубликованному СМИ, депутат буквально переехал мальчика. После ДТП Мамонтов подошёл к пострадавшему, пожал плечами, а затем сел обратно в машину и уехал. Ребёнок позже был госпитализирован в реанимацию с множественными травмами.
  • После аварии Мамонтов отказался от депутатского мандата, а руководство "Единой России" исключило его из партии. Мамонтова арестовали на 11 суток по административному делу, а также лишили водительских прав на полтора года. Он выплатил семье пострадавшего один миллион рублей.

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