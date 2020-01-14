Администрация крупнейшего российского спортивного издания— Sports.ru обнаружила в комментариях сеть ботов, поддерживающих позитивные комментарии про первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Боты с одинаковых ip-адресов на протяжении нескольких лет поддерживали записи про менеджера и назвали его лучшим менеджером Континентальной хоккейной лиги. Об этом пишет административный блог издания.

Роман Ротенберг — глава штаба сборной России. В блоге его называют "главным человеком российского хоккея". Он также сын старого друга и партнёра по дзюдо президента России Владимира Путина Бориса. Администрация выявила аккаунты, которые заняты только тем, что хвалят спортивного менеджера. В 2017 году тысячи голосов были накручены за Ротенберга в опросе, является ли он лучшим менеджером КХЛ. Авторы блога так же обнаружили подозрительные голосования с участием первого вице-президента КХЛ на других сайтах.

Авторы исследования не утверждают, что Ротенберг сам организовывал поддержку себя на сайте или знал о ней. "Кому-то в хоккейном движении очень хочется, чтобы про Романа Ротенберга было очень много хороших, сладких слов", — пишут в административном блоге. В 2019 году сборная России по хоккею вылетела из полуфинала чемпионата мира в Словакии, проиграв Финляндии, паспорт которой есть у хоккейного менеджера. В 2020 молодёжная сборная проиграла финал канадцам.