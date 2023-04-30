Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира после допуска россиян

Сборная Украины по дзюдо приняла решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдёт в мае в столице Катара Дохе. Об этом сообщил главный тренер украинской сборной Виталий Дуброва в комментарии изданию "Суспільне спорт". Решение связано с допуском на соревнования дзюдоистов из России и Беларуси.

Накануне Международная федерация дзюдо объявила о том, что российские и белорусские борцы будут допущены на чемпионат в нейтральном статусе. Дуброва подчеркнул, что решение было принято в последний день подачи заявок на чемпионат мира.

На первенство допущены 17 "индивидуальных нейтральных атлетов" - граждане России и Беларуси. Как сообщило ранее "Суспільне Спорт", по меньшей мере 7 дзюдоистов из этого списка представляют армейский клуб ЦСКА, а некоторые являются военнослужащими российской армии. Дуброва обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет в своих рекомендациях о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов не рекомендовал допускать атлетов с действующими контрактами с Вооружёнными силами этих стран.

Дуброва назвал решение Международной федерации дзюдо "унижением всех олимпийских принципов".