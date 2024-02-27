Сбой в работе мессенджеров объяснили проверкой перед блокировкой

Масштабный сбой в работе мессенджеров, соцсетей и VPN-сервисов в России, который произошёл во вторник, связан с действиями Роскомнадзора по обеспечению блокировки запрещённых на территории страны интернет-ресурсов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

"Есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ. Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке каких-то каналов", - пояснил Ткачёв.

Предыдущий масштабный сбой в работе интернете в России (как отмечали специалисты - возможно самый крупный в новейшей истории) произошёл в конце января. У пользователей в течение нескольких часов не открывались сотни сайтов, мобильных приложений и сервисов в зоне .RU, среди них - сервисы Яндекса, Сбербанка, ВКонтакте, Ozon, а также портал Госуслуги.

Тогда в Минцифры России заявили, что сбой произошёл из-за технической проблемы.