Сбой в работе мессенджеров объяснили проверкой перед блокировкой

Масштабный сбой в работе мессенджеров, соцсетей и VPN-сервисов в России, который произошёл во вторник, связан с действиями Роскомнадзора по обеспечению блокировки запрещённых на территории страны интернет-ресурсов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
"Есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ. Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке каких-то каналов", - пояснил Ткачёв.
Предыдущий масштабный сбой в работе интернете в России (как отмечали специалисты - возможно самый крупный в новейшей истории) произошёл в конце января. У пользователей в течение нескольких часов не открывались сотни сайтов, мобильных приложений и сервисов в зоне .RU, среди них - сервисы Яндекса, Сбербанка, ВКонтакте, Ozon, а также портал Госуслуги.
Тогда в Минцифры России заявили, что сбой произошёл из-за технической проблемы.
- 27 февраля во многих регионах России пользователи жаловались на проблемы с доступом к крупнейшим мессенджерам и соцсетям - в частности, фейсбуку, телеграму, ютьюбу и вотсапу. При этом у некоторых, напротив, открывались заблокированные в России соцсети - в частности инстаграм и X. В Минцфиры поначалу заявляли, что ничего не знают о причинах произошедшего, и что будут их выяснять совместно с Роскомнадзором.
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