СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене

Служба безопасности Украины официально выдвинула обвинения против бывшего депутата Верховной рады от ныне запрещённой партии "Наши" Евгения Мураева. Он считался пророссийским политиком и был владельцем телеканала "Наш", ориентированного на аудиторию востока Украины.

СБУ утверждает, что Мураев был причастен к подрывной деятельности против Украины. Ему заочно предъявлены обвинения по двум статьям, в том числе в госизмене. Обвинение связано с использованием телеканала "Наш" для "массового распространения кремлёвских нарративов".

В начале февраля прошлого года, ещё до российского широкомасштабного вторжения в Украину, власти Украины ввели санкции против телеканала "Наш", что фактически означало его ликвидацию. Деятельность партии "Наши" суд запретил летом прошлого года.

Где сейчас находится Мураев - не известно. В правоохранительных органах Украины утверждают, что он за границей. Блогер Анатолий Шарий, которого также обвиняют в пророссийской деятельности (сам он это отрицает), утверждает, что Мураев в Москве.

Мураев называл войну в Донбассе "гражданской", события Майдана 2013-2014 годов "госпереворотом", выступал против вступления Украины в НАТО и за так называемую федерализацию, то есть договорённости с сепаратистами "ДНР" и "ЛНР". Последние комментарии в его фейсбуке сделаны сразу после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года - он фактически обвинил власти Украины в начале войны, заявив, что причиной вторжения стало нежелание Киева договариваться. При этом он прямо не поддержал Россию.

Сегодня же суд в Киеве отправил в СИЗО на два месяца по обвинению в госизмене ещё одного бывшего народного депутата - Александра Пономарёва, входившего во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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