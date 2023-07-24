Депутата Верховной рады трёх созывов заподозрили в государственной измене

Депутата Верховной рады от запрещённой в Украине партии ОПЗЖ Александра Пономарёва заподозрили в государственной измене. В его доме и офисах его компаний проходят обыски, следствие ходатайствует о его аресте, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Пономарёв — депутат трёх созывов, которого называют самым влиятельным бизнесменом в Бердянске. По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года политик уехал в занятый российскими войсками Бердянск (о захвате города было сообщено через три дня после начала войны — РС).

Там он, как утверждает следствие, перерегистрировал бизнес по российскому законодательству, открыл счета в филиалах российских банков и поставлял топливо и смазочные материалы и строительную технику российским войскам. Российские власти обеспечивала ему охрану, утверждают в Государственном бюро расследований. Контролируемые им СМИ, как утверждается, распространяют пророссийские сообщения.

По данным следствия, во время войны Пономарёв неоднократно ездил в Россию и аннексированный Крым. Расследовательская программа Украинской службы Радио Свобода "Схемы" установила, что у депутата уже как минимум 18 лет есть российское гражданство. При этом многие из контролируемых им компаний являются поставщиками украинской армии, отмечается в материале.

Позицию депутата сообщающие об обысках и задержании ГБР и Служба безопасности Украины не приводят. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.