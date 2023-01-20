СБУ обвиняет 7 жителей Днепра в корректировке ударов РФ по городу

В Днепре задержаны семь жителей города, которые, как утверждает Служба безопасности Украины и областная прокуратура, передавали России разведданные и корректировали ракетные удары по городу, которые наносили российские военные.

О задержании правоохранительные органы Украины сообщили спустя несколько дней после того, как в результате российского ракетного удара погибли более 40 жителей Днепра. Ракета полностью разрушила один из подъездов многоэтажного дома, что привело к гибели самого большого числа мирных жителей города с начала войны.

По данным следствия, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году семеро жителей Днепра добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры города. Как утверждается, они также устанавливали последствия воздушных атак и передавали сведения для корректировки целей. Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, - сообщили в СБУ.

Утверждается, что куратором задержанных был лидер радикальной общественной организации SERB. По имени он не назван. В сообщении СБУ говорится, что это гражданин России, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал пророссийскую организацию, а затем бежал в Россию. Его оставшиеся в Украине единомышленники "в октябре 2022 года начали активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - утверждают в СБУ.

SERB - радикальная прокремлёвская организация, созданная сторонниками так называемого Антимайдана. Она известна силовыми акциями против оппозиционных российских активистов. Активисты SERB неоднократно разоряли мемориал на месте убийства Бориса Немцова, нападали на оппозиционные пикеты. Среди тех, кто подвергался нападениям SERB - Алексей Навальный. Несколько дней назад активисты организации вызвали полицию к стихийному мемориалу жертв трагедии в Днепре, созданному в Москве.

Одним из лидеров SERB называют уроженца Днепропетровска Игоря Бекетова, известного как Гоша Тарасевич. Неясно, имелся ли в сообщении СБУ в виду он, или же какое-то иное лицо.