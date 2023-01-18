В городах России появились стихийные мемориалы погибшим в Днепре

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память погибших при ракетном ударе по жилому дому в Днепре 14 января. Петербуржцы приносят цветы к памятнику Тарасу Шевченко на площади его имени. Зажжёнными свечами они выложили перед памятником слово "Днепр". Цветы приносят также на Днепропетровскую улицу в центре города.

В Краснодаре фотографию разрушенного дома поставили тоже у бюста Шевченко. Горожане приносят туда цветы и свечи.

Коммунальные службы убирают цветы и фото, но жители приносят их снова.

Екатеринбуржцы создали мемориал у памятника жертвам политических репрессий.

Первый стихийный мемориал был создан в Москве у памятника Лесе Украинке сразу после появления новостей о погибших в результате обстрела. Москвичи установили там фото разрушений и принесли цветы и детские игрушки. Полиция задерживает пришедших почтить память жертв: известно о задержании четырёх человек. Одну из задержанных женщин оставили на ночь в отделении полиции, ей вменяют мелкое хулиганство, сообщило ОВД-Инфо. Сейчас, как свидетельствуют местные телеграм-каналы, у памятника дежурит полицейский автобус.