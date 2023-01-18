В городах России появились стихийные мемориалы погибшим в Днепре

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память погибших при ракетном ударе по жилому дому в Днепре 14 января. Петербуржцы приносят цветы к памятнику Тарасу Шевченко на площади его имени. Зажжёнными свечами они выложили перед памятником слово "Днепр". Цветы приносят также на Днепропетровскую улицу в центре города.
В Краснодаре фотографию разрушенного дома поставили тоже у бюста Шевченко. Горожане приносят туда цветы и свечи.
Коммунальные службы убирают цветы и фото, но жители приносят их снова.
Екатеринбуржцы создали мемориал у памятника жертвам политических репрессий.
Первый стихийный мемориал был создан в Москве у памятника Лесе Украинке сразу после появления новостей о погибших в результате обстрела. Москвичи установили там фото разрушений и принесли цветы и детские игрушки. Полиция задерживает пришедших почтить память жертв: известно о задержании четырёх человек. Одну из задержанных женщин оставили на ночь в отделении полиции, ей вменяют мелкое хулиганство, сообщило ОВД-Инфо. Сейчас, как свидетельствуют местные телеграм-каналы, у памятника дежурит полицейский автобус.
- Удар по Днепру был нанесён в субботу во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Во вторник глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что число погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому выросло до 45. В числе погибших - шесть детей. Около 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
- По данным Воздушных сил Украины, в девятиэтажный дом в Днепре попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика, полностью разрушив более 200 квартир.
- Минобороны России утверждает, что ракетный удар 14 января был нанесён "по системе военного управления Украины".
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