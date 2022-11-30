СБУ проводит обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. Об этом сообщает "Страна.ua". Монастырь расположен в селе Драчино под городом Мукачево в Закарпатской области на западе Украины.

В своём телеграм-канале СБУ сообщила, что сотрудники спецслужбы совместно с полицией проводят осмотр территории и помещений монастыря "для выявления запрещенных к обращению предметов" и проверяют людей на их причастность к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

В службе добавили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использовать епархию как ячейку "русского мира", а также для того, чтобы не допустить использование помещений Украинской православной церкви (УПЦ) "для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов" и обезопасить население от провокаций и террористических актов.

На прошлой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и ещё несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.

На следующий день после обысков в украинский парламент был внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.