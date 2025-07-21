В офисах антикоррупционного бюро Украины проходят обыски

Служба безопасности и Генпрокуратура Украины проводят обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро в разных регионах страны. Заявляется, что операция проводится в целях "нейтрализации российского влияния", передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Как сообщает "Украинская правда", обыски проходят по 80 адресам. Детективов НАБУ подозревают в государственной измене и коррупции, одного из них заподозрили в попытке незаконной продажи в Россию партии технической конопли и указании неполной информации о своей семье.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году по требованию Международного валютного фонда. Ведомство проводит операции против высокопоставленных чиновников, судей, сотрудников Генеральной прокуратуры и силовых структур, включая СБУ.