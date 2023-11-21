На пути в ЕС. Как Украина борется за право быть частью Евросоюза

Десять лет назад, 21 ноября 2013, украинцы повернули вектор движения страны с пророссийского на евроатлантический. Тысячи людей собрались на Майдане Независимости после того, как правительство Украины решило приостановить евроинтеграцию, а тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Мирные протесты продолжались несколько месяцев. Власти неоднократно пытались разогнать людей силой, а 20-го февраля по протестующим начали стрелять. Тогда погибли свыше 100 человек. Вскоре Янукович подписал соглашение о проведении новых президентских выборах, а сам бежал в Россию. Новые власти подписали соглашение. Сегодня эти события называют Евромайдан или Революция достоинства.

Однако впереди – немало препятствий и вызовов. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну на востоке страны. А в 2022 году война переросла в полномасштабную. Борьба за право Украины быть членом ЕС продолжается и сейчас. Несмотря на сложное для страны время, Киев продолжает проводить реформы по евроинтеграции. В начале ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

К десятой годовщине начала Евромайдана издание Настоящее Время разобралось, какие критерии Украине нужно выполнить, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, сколько это может занять времени, а также как война влияет на самоидентификации украинцев.

Оригинал материала на сайте Настоящего Времени.

Критерии для вступления в ЕС

В июне 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в Европейский Союз, добавив, что до самого членства стране нужно выполнить "ряд важных реформ". ЕС требует от Украины:

реформировать Конституционный суд,

ввести антиолигархические законы,

провести судебную реформу,

усилить борьбу с коррупцией и принять закон о лоббировании,

провести реформу законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF – Международной группы по противодействию отмыванию преступных денег

изменить законодательство о национальных меньшинствах,

а также согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским.

В начале ноября 2023 года в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев для вступления в Евросоюз. А именно: внедрила законодательство о процедуре отбора судей Конституционного суда, завершила проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создала Высшую квалификационную комиссию судей Украины, достигла соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег и одобрения стратегического плана реформирования правоохранительного сектора, скорректировала законодательство в соответствии с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Европейская комиссия также рекомендовала Европейскому совету начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Среди неотложных задач страны – доработать три оставшихся критерия, касающихся борьбы с коррупцией, прав национальных меньшинств и правовой базы деолигархизации.

Одно из основных требований ЕС – эффективная борьба с коррупцией. В ЕС ожидают, что Украина примет дополнительные антикоррупционные законы, назначит нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

“Украина должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК (Национального антикоррупционного агентства по вопросам предотвращения коррупции) продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу", – писало Радио Свобода со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии, который оказался в распоряжении редакции.

Кроме того Еврокомиссия требует от Киева принять закон о лоббировании, который бы соответствовал европейскими стандартам и ограничивал влияние олигархов на разные ветви власти.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Согласно этому закону, в населенных пунктах, где проживают национальные меньшинства, гарантируется защита их языков, поддержка и сохранение традиционной культуры, а также нематериального культурного наследия. Закон позволяет нацменьшинам создавать свои СМИ и использовать свой язык в рекламе. Этот закон не распространяется на проживающих в Украине россиян, которые находятся на территории Украины во время военного положения и продолжат оставаться на протяжении шести месяцев после его отмены или приостановки.

В Еврокомиссии считают, что в Украине выполнены не все реформы, касающиеся нацменшин. Брюссель настаивает, что Киеву необходимо внедрить другие рекомендации Венецианской комиссии. Для обеспечения полного соответствия стандартам следует пересмотреть положения закона, связанные с изданием книг на языках нацменьшинств и книжными магазинами; обеспечить возможность переводить официальные надписи и общую информацию на язык меньшинства, обеспечить использование языков меньшинств в контактах с административными органами.

Что изменила полномасштабная война

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года окончательно развернуло Украину в сторону ЕС, говорит Дмитрий Громаков, украинский социолог и эксперт Международного центра противодействия российской агрессии:

“2014 стал точкой бифуркации украинского общества. Именно тогда страна сделала свой выбор в пользу евроатлантических структур – ЕС и НАТО. С каждым годом, особенно после начала боевых действий, эта поддержка среди народа только росла. Потому в Конституции Украины и был зафиксирован этот геополитический и геостратегический выбор страны в сторону Европы. После начала полномасштабной войны обратной дороги у нас уже нет”.

Громаков отмечает, что после Евромайдана выросла поддержка Украины среди большинства европейских стран, но процесс осознания европейской идентичности еще продолжается: “Европа ожидает, что Украина станет частью ЕС. Однако остается еще один момент. Сможем ли мы почувствовать себя частью Европы? Вокруг идет упорная борьба на информационном фронте – россияне пытаются распространить информацию среди украинцев, что Европа поглотит их и их ценности”.

В мае 2023 Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал исследование о самоидентификации граждан Украины. По данным результатов исследование, 51% украинцев считает себя европейцами – в 2005 году лишь 36% украинцев считали себя частью Европы. Также у 84% респондентов в Украине Европейский Союз ассоциируется преимущественно с прогрессом и развитием, а Россия у 83% опрошенных – с отсталостью и регрессом. Для сравнения в 2017 году такая ассоциация возникала только у 51%.

Громаков добавляет, что только вступление Украины в ЕС и НАТО поможет обезопасить страну от угрозы со стороны России, это станет сдерживающей силой для путинского режима:

"Это единственная гарантия безопасности в будущем. А потому ради этих гарантий сохранение украинского государства и нужно искать пути для понимания со странами, которые уже являются членами Альянса и Евросоюза".

После событий 2014 года в Украине постепенно шел процесс декоммунизации – улицам и публичным местам, названным в честь советских политических или культурных деятелей, давали новые имена, а символику советской власти убирали со зданий и из публичных мест. Полномасштабное вторжение ускорило эти процессы. Директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев считает, что для полной европейской интеграции Украине следует усилить декоммунизацию и дерусификацию.

“Нам нужно осознать, что мы являемся европейцами, – говорит он. – Мы всегда были частью Европы. В то же время Российская империя, Советский Союз и современная Россия постоянно пытались оторвать нас. Украина не открывает окно в Европу, а возвращается туда, где мы раньше были, находит европейские ценности и самих себя”.

Готов ли ЕС к вступлению Украины

Согласно последнему соцопросу организации “Евробарометр”, большинство граждан Евросоюза готовы поддерживать Украину. Около 67% из них соглашаются, что “Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова”, а ЕС должен поддержать страну на пути к евроинтеграции. Во время соцопроса весной 2022 года 71% граждан ЕС сказали, что считают Украину частью “европейской семьи”.

На вопрос о согласии на вступление Украины в ЕС, когда она будет готова, наибольшую поддержку продемонстрировала Литва (58%), а наименьшую – Венгрия (15%). Больше всего респондентов, которые не согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда она будет готова, находятся в Люксембурге (38%), Греции (37%), Венгрии (36%), Австрии и Болгарии (по 35%), а также на Кипре и в Словакии (обе 34%).

Для расширения союза, помимо выполнения всех критериев, нужно одобрение всех 27 стран ЕС. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС должен готовится к потенциальному расширению в 2030 году. Сейчас политики активно обсуждают заявки других странах, многие годы претендующих на вступление, а также потенциальные реформы, которые потребуется провести в самом ЕС, чтобы сделать эффективными процедуры голосования и быть готовыми к потенциальному масштабному расширению. Но внутри союза нет общего консенсуса по этим поводам.

Процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять годы и даже десятилетия. Для приближения этого момента украинцам важно решить внутренние проблемы, провести реформы и найти взаимопонимание с европейскими странами, считает политический аналитик Максим Яковлев.

“Украина имеет хорошие шансы обрести полноценное членство в Европейском Союзе. Конечно, среди [европейских] политических элит существует определенная боязнь, что после вступления еще одной страны в ЕС может измениться принцип принятия решений внутри европейских стран. Однако мы должны сконцентрироваться на коммюнике, которое мы должны выполнить”.