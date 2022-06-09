СБУ заподозрила в госизмене членов "временной администрации Харьковской области"

Управление Службы безопасности Украины по Харьковской области заочно уведомило о статусе подозреваемых по делу о государственной измене группу из восьми человек, в том числе мэра города Купянск Геннадия Мацегору и бывшего заместителя начальника районного управления милиции Виталия Ганчева. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, эти восемь человек 3 июня в Купянске подписали протокол о создании российской оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области".

Ганчеву, Мацегоре и ещё двум членам этой группы Максиму Губину и Владиславу Соколову уже было сообщено о статусе подозреваемых в госизмене и коллаборационной деятельности. Все они, по сведениям СБУ и прокуратуры, помогали российским войскам и занимали должности в администрациях захваченных россиянами украинских городов. Так, по данным прокуратуры, в посёлке Казачья Лопань Ганчев помогал российским военным разыскивать украинских военнослужащих, местных волонтёров и активистов.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян рассказала в ходе телемарафона украинских каналов, что ведомство возбудило уже почти 480 дел против украинцев, сотрудничающих с российскими военными и властями.