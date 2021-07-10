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Сдал Навального - пустили на выборы | Грани времени с Мумином Шакировым

Сдал Навального - пустили на выборы | Грани времени с Мумином Шакировым
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Сдал Навального - пустили на выборы | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Григорий Явлинский призвал не голосовать за его партию: лидер «Яблока» публично отрекся от сторонников Алексея Навального • Партии провели съезды, сформировали федеральные списки и выдвинули кандидатов по одномандатным округам • Власть продолжает репрессии против независимых журналистов

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Александром Кыневым и главным редактором независимого издания «Медиазона» Сергеем Смирновым.
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