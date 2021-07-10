• Григорий Явлинский призвал не голосовать за его партию: лидер «Яблока» публично отрекся от сторонников Алексея Навального • Партии провели съезды, сформировали федеральные списки и выдвинули кандидатов по одномандатным округам • Власть продолжает репрессии против независимых журналистов