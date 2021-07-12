Основатель сервиса "Глаз Бога" Евгений Антипов рассказал "Медузе" (издание признано иностранным агентом) об интересе сотрудников правоохранительных органов к его деятельности: "Силовики мне сами сказали, что, если понадобится, запрос они будут делать не ко мне, а к Telegram: "И они нам должны будут предоставить переписку твоего клиента с ботом"".

"Глаз Бога" — один из крупнейших в России Telegram-ботов (более 1 млн пользователей) для получения персональных данных, собранных на основе информации из социальных сетей, мессенджеров и других источников. Бот предоставляет доступ и к сведениям из государственных баз данных.

"Я всем подписки раздавал в здании СК — бесплатный доступ. Всем, с кем один на один общался. Когда разговор завязывался, спрашивали: "А что, правда ищет хорошо? Дай посмотреть". Я и показывал. Я и так делюсь с органами: когда они мне пишут со своей служебной почты [с такой просьбой], мы предоставляем [бесплатный доступ]. У меня нет секретов: я максимально открыт. Если идет диалог, я не буду молчать — так себя разрекламирую, что меня еще и на работу позовут", — добавил Антипов.

"Если говорить не только о телеграм-ботах, а о рынке "пробива" в целом, то да: повлиял Алексей Навальный, который в своем видео сказал, что русские спецслужбы сами сливают паспорта и билеты. И тогда по этой теме началась проверка. Я когда сидел [на допросе] в СК, мне рассказали: "Женек, понимаешь, какая ситуация — нас однажды генерал всех созывает и показывает "Глаз Бога": "Смотрите — видите, моя почта?" Видим. "Там указан слитый пароль Sasha320 — это мой пароль. Посадите Антипова. Он меня взломал только что"", — уточнил основатель сервиса.

"Никому не нужен "Глаз Бога" как доход, но мне уже давно все напрямую сказали, что очень интересно будет получить доступ к логам: кто что ищет. Были предложения купить и бот, и просто покупать поиски людей, в том числе людей с конкретными ID — за 10 миллионов в месяц, 20 миллионов месяц", — отметил Антипов.

1 июля Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность "Глаза Бога". Роскомнадзор считает, что бот нарушает права граждан "посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия". Представитель "Глаза Бога" Сергей Каленик ранее говорил, что создатели бота несогласны с претензиями надзорного ведомства. При этом суд запретил не сам бот, а его клон. 2 июля Telegram удалил и сам бот, и канал "Глаз Бога".

В апреле у основателя "Глаза Бога" Евгения Антипова прошли обыски. После этого Антипов заявил изданию Baza, что "Глаз Бога" удалил все данные, которые могли использоваться для "пробива" силовиков.