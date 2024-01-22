Сделать тирана смешным. Андрей Мальгин – о законах пропаганды

Основы путинской пропаганды не надо искать в советском прошлом. У них другое происхождение. Они были заложены и сформулированы при Гитлере.

В двух словах. Если используются факты, то только те, которые работают на общую цель. Если фактов нет, их выдумывают (Геббельс: "Мы добиваемся не правды, а эффекта"). Картина мира упрощается: в этой картине могут быть только "свои" и "чужие", без полутонов и оттенков. "Чужие" максимально демонизируются, они аморальны; "свои" наделяются лучшими качествами. Мысль, которую внедряет пропагандист, считал Геббельс, должна быть проста. Но чтобы она беспрепятственно попала в мозг, она должна быть эмоционально окрашена.

Эмоция – это то, что пробивает защиту даже искушенного, даже скептически настроенного потребителя пропаганды. Распятый донецкий мальчик, неоднократно разоблаченный и ставший мемом в соцсетях, как и рассказавшая о нем со слезой подставная "свидетельница", "беженка из Славянска", – это не провал путинской пропаганды, а ее явный успех: они выполнили свою роль в тотальном давлении на мозги, и если вы зайдете на сайт Первого канала, то обнаружите, что канал и не думал убрать разоблаченную фальшивку. "Взяли ребенка трех лет, мальчика маленького с трусиках, в футболке, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали. И это все на маминых глазах".

Распятый мальчик из Славянска стал героем множества литературных произведений ("Кривозащитники, а где же ваша братия, когда страна, Америки волчок, кладёт на крест – для казни – для распятия мальчишку мирного протеста? Вы – молчок!" Юнна Мориц). Сюжет по сей день включают в документальные фильмы. Он стал апокрифом. А бывший "куртуазный маньерист" Вадим Степанцов, ныне певец "освобожденного Донбасса", даже песню написал со словами "Украинский солдат младенца распинает".

Все восемь лет гибридной путинской войны разум кипел, и вот всё вполне логично переросло в войну настоящую, кровавую

Пропаганда должна быть тотальной. Поэтому одновременно с "распятым" на Первом канале мальчиком НТВ раскручивал свою историю: "Украинские военные искололи русского ребенка наркотиками, чтобы сделать мишенью для своих ракет". РТР: "Украинские каратели клеймят пленных свастиками и отрезают им уши". Рен-ТВ: "Под Донецком найдены тела 286 женщин, изнасилованных и застреленных в затылок украинскими карателями". Всё это 2014 год, когда телевизор еще смотрели все. Кипит наш разум возмущенный, естественно.

И все восемь лет гибридной путинской войны разум кипел, и вот всё вполне логично переросло в войну настоящую, кровавую. И это вовсе не война за расширение империи, и не война за истребление всего украинского, и не война за путинский рейтинг. Нет, это народная война, отечественная, война добра со злом. Так нам подсказывают наши эмоции.

Геббельс, оправдывая сегрегацию и затем необъяснимое исчезновение евреев, выпустил фильм "Фюрер дарит евреям город". Каждый раз, когда судьбой евреев интересовался Международный Красный Крест, его представителям демонстрировали это пропагандистское кино. Представители ему верили и, удовлетворенные, покидали Берлин. Не знаю, интересовался ли Красный Крест судьбой тысяч бесследно исчезнувших жителей Мариуполя, но кино уже есть, документальные съемки демонстрируются по федеральным каналам: нынешний фюрер дарит мариупольцам город и даже лично приезжает в новый микрорайон. Вот вам соседние сюжеты: донецкая Аллея ангелов в парке культуры и отдыха (в честь распятых "бандеровцами" детей) и новоселы, к которым в гости по-свойски "заглянул на огонек" Путин, самый человечный человек.

Ошибкой было бы бороться с пропагандой, основанной на эмоциях, с помощью доводов, взывающих к рассудку. Потребитель пропаганды уже забыл и о мальчике, прибитом на доске объявлений, и об отрезанных ушах, и о прочих деталях, ему вообще больше не нужны факты. Он скажет: "Я это просто знаю" – и на этом ваш разговор с ним закончится. Теоретики пропаганды это называют "внутренней комфортностью". "Внутренняя комфортность" – это такое состояние, когда человек убежден, что он не жертва пропаганды, навязавшей ему что-то, а изначально носитель единственно правильного образа мыслей. "Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной", – писал Геббельс. Каждый думает, что он пришел к своим выводам самостоятельно. Разрушить свою внутреннюю комфортность дано немногим. Если пропаганда успешна, в состоянии внутренней убежденности одновременно пребывают миллионы людей. Попробуйте пробиться со своими разоблачениями – мгновенно срабатывает самозащита: "Оставьте меня в покое".

Вы не сможете объяснить рядовому обывателю, почему развязанная Путиным война преступна. Обыватель и в самом деле считает ее справедливой. Отечественной. Выхода не было. Если бы не мы, то нас. Нас все ненавидят, но мы еще ого-го! Наших парней убивают на поле боя подлые бандеровцы, неонацисты, и вообще они бомбят наши города, мы не простим им этого. Да что там рядовой обыватель, вы услышите этот бред от деятелей культуры, от университетских профессоров, от тех, кого раньше вы считали умными самостоятельными людьми.

Всё очень запущено, очень.

Но не безнадежно. Есть способы пробить эту скорлупу самозащиты.

Создавая и внедряя в народное сознание выгодные режиму шаблоны, политические манипуляторы должны были учитывать особенности народного сознания. И они вытащили на поверхность то, в чем еще какое-то время назад было стыдно признаваться вслух, что скрывалось, и обсуждалось не публично, а в тесном семейном или дружеском кругу. С экрана федерального телевидения полились невозможные еще двадцать лет назад откровенно фашистские, расистские, гомофобные, человеконенавистнические речи. Гуляй, рванина! Однако правда в том, что весь этот фашизм не был навязан народу, он уже в нем был. Дремал. Оставалось только разбудить. Семена ненависти легли в благодатную почву.

Приходилось слышать: Путин – мерзавец из мерзавцев, но и народец нам достался так себе. Чтобы не прослыть русофобом, не буду развивать эту тему. Ее уже достаточно развила великая русская литература, начиная с Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Лескова. Под тоненькой пленкой интеллектуалов и морально ответственных людей, кажется, уходят вглубь километры беспросветного болота. "Скормил свиньям Демидушку придурковатый дед".

Вы пробовали объяснить народу подлость и мерзость власти? Собрали факты и рассказали в деталях о коррупции, о начальничках, утопающих в роскоши своих дворцов? Ну и что, получилось? Не впечатлило. Во-первых, они ж начальники, им положено жить не так, как мы. А во-вторых, народец-то у нас тоже вороватый. По-другому жить не приучены.

Вы доказали народу, что выборы сфальсифицированы? А ну и что, сказал не впечатленный народ, а когда было иначе? Десятилетиями ходили на выборы, там на гармошке играли, шарики надували, пироги с капустой торговали. Всё какое-никакое развлечение.

Чем более серьезные аргументы мы приводим, пытаясь разъединить фюрера и народ, тем больше они сплачиваются. Вся наша пропаганда неэффективна, давайте это признаем. Обе эти сущности привыкли друг к другу, за четверть века притерлись, стерпелись.

Это очень простая мысль: он смешной. Простая. Эмоциональная. Идущая прямо в мозг

А знаете, что погубило репутацию Брежнева, а до него Хрущева? Над ними начали смеяться, вот что. Интернета не было, телевизор и газеты называли вождей мудрыми и чуткими, – а над ними ржали. Никто не подсказал народу, что над кукурузой надо смеяться, а смеялись же, анекдоты рассказывали, мужики за гаражами "Хрущом" называли. Брежнева так вообще несправедливо высмеивали: у него был неудачный зубной протез, но "сиськи сраные" в народе разлетелись. Всего-то восемнадцать лет процарствовал, намного меньше, чем Путин сидит, а под конец надоел всем пуще пареной репы. Стал карикатурой.

Да, Путин – кровавый тиран. Да, империалист. Да, он отъявленный вор и начальник воров и бандитов. Но отложите в сторону серьезные рассуждения, разверните его к народу его смешной стороной, сделайте его героем анекдотов, предметом осмеяния.

Разве он не смешон? Разве не смешон этот крашеный коротышка на высоких каблуках с обезображенным пластическими операциями лицом? Кхе-кхе! Да это же клоун. Пыжится только.

Он смешон не потому, что он коротышка (еще не хватало нам смеяться над внешностью), а потому, что он коротышка – пытающийся выпрыгнуть из своих штанов, изображающий из себя атланта. Он смешон потому, что он трус, пытающийся выглядеть решительным храбрецом. Потому что он топит за семейные ценности, а от него убежала жена.

Это очень простая мысль: он смешной. Простая. Эмоциональная. Идущая прямо в мозг. Всё, как нас учили классики.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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