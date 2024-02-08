Седьмой миллиардер вышел из гражданства РФ после начала войны

Бывший партнёр находящегося под санкциями Алишера Усманова, бизнесмен Василий Анисимов вышел из российского гражданства. Он стал седьмым миллиардером, сделавшим это после начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Forbes.

Согласно предоставленным бизнесменом документам, он вышел из гражданства России ещё в сентябре 2022 года. При этом Анисимов продолжает посещать Россию, въезжая по бизнес-визе – приглашение ему оформляет компания "Большое Домодедово". Сам Анисимов утверждает, что не владеет активами в России, а свою бывшую компанию Coalco и "Большое Домодедово" он передал менеджерам.

Анисимов остаётся гражданином Доминики и Хорватии. Доминиканский паспорт, как сообщается, он получил в середине 1990-х годов, документ стоил ему около 60 тысяч долларов. Хорватский паспорт был получен бизнесменом в 2003 году. Для этого он инвестировал в недвижимость страны около 11 миллионов долларов. На эти деньги, в частности, построили спортивную базу на острове Корчула, где до войны в Украине тренировались российские художественные гимнастки.

Василий Анисимов – основатель компаний "Трастконсалт" и девелоперской компании Coalco International. Forbes оценивает его состояние в один миллиард 600 миллионов долларов. По данным журнала, это деньги, в основном полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов. Анисимов владеет бизнесом в Казахстане и Африке, а в 2022 году занялся недвижимостью в ОАЭ.