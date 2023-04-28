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Сегодня годовщина со дня гибели в Киеве журналистки РСЕ/РС Веры Гирич

Вера Гирич

28 апреля исполняется год со дня гибели журналистки Украинской службы Радио Свобода Веры Гирич. Она погибла в результате российского ракетного удара по Киеву.

Ракетный удар по украинской столице был нанесён 28 апреля 2022 года во время пребывания в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с Гутерришем. При попадании в 25-этажный жилой дом в нём частично обрушились первые два этажа и возник пожар.

Вера Гирич стала единственной погибшей в результате этого удара. Её тело нашли утром 29 апреля под завалами.

Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай в заявлении, посвящённом годовщине гибели журналистки, вновь выразил соболезнования родным и близким Веры Гирич. "На протяжении последнего года, коллеги Веры из Украинской службы и работающие в Украине сотрудники "Настоящего времени" продолжали свою смелую работу, несмотря на постоянные нападения и сложную оперативную обстановку. Как и Вера до её трагической смерти, мы каждый день продолжаем сообщать об ужасных последствиях широкомасштабного российского вторжения в Украине аудитории по всему миру, в том числе и в России. Без нашего освещения этих событий, у миллионов людей не было бы доступа к фактам о том, что происходит в Украине. Продолжать выполнять нашу миссию, несмотря на трудности - это лучшее, что мы можем сделать, чтобы почтить память Веры" - говорится в сообщении.

  • За год полномасштабного российского вторжения в Украине были убиты не менее 50 правозащитников, журналистов и гуманитарных волонтёров. Такие цифры приводит международный проект Front Line Defenders. Среди погибших украинский журналист Максим Левин, предположительно убитый российскими военными, и российская журналистка Оксана Баулина, погибшая при ударе по Киеву.

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