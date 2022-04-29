В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода

Единственной погибшей в результате удара по Киеву 28 апреля оказалась журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич.

Ракетный удар по украинской столице был совершён во время нахождения в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с Гутерришем.

Городские власти, заявили, что ракеты попали как в военный объект, так и в 25-этажный жилой дом, в котором частично обрушились первые два этажа и возник пожар.

Сообщалось о шести пострадавших, но об убитых информации не было. Тело Гирич нашли утром 29 апреля под завалами жилого дома.

Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Русская служба Радио Свобода разделяет горе украинских коллег и выражает соболезнования.

По последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала вооружённого вторжения России 24 февраля погибли 20 сотрудников СМИ из местных и зарубежных изданий.

Минобороны России подтвердило факт ударов по украинской столице 28 апреля. Ведомство сообщило, что российская армия высокоточным оружием уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём".

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